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Экономика
21 декабря 2021, 12:41

«Мегамарты» в Свердловской области станут «Магнитами»

магазин Магнит

«Мегамарты» переформатируют в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра». Фото: Владимир Мартьянов.

«Магнит» планирует наращивать своё присутствие на территории Свердловской области. Под брендом данной розничной сети начнут работать уральские гипермаркеты «Мегамарт».

По данным директора Уральского округа розничной сети «Магнит» Сергея Олейникова, с приобретением «Дикси» компании удалось увеличить количество больших форматов на Среднем Урале.

«В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом «Мегамарт». Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты «Магнит Семейный» или суперсторы «Магнит Экстра», - отметил он в интервью «Ъ-Урал».

Напомним, этим летом ретейлер «Магнит» приобрёл 100% акций Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей. В холдинг входят розничная сеть супермаркетов «Дикси» (2,4 тысячи магазинов) и уральская сеть «Мегамарт» (39 магазинов в УрФО).

Сергей Олейников также рассказал, что в этом году в регионе было открыто 32 магазина различных форматов (всего действует 904). В следующем - в области появится дискаунтер «Моя цена». Ассортимент данных торговых точек состоит из недорогих продуктов и товаров под торговой маркой «Магнита».

Компания планирует наращивать своё присутствие в регионе. Ориентир на открытие объектов в населённых пунктах от 2 тысяч жителей.

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«Меня расстраивает этот факт, так как в «Мегамарте» нравится мясная продукция, овощи и внутреннее производство», - рассказал житель Екатеринбурга Антон. Он подчеркнул, что в существующих «Магнитах» неоднократно замечал несоответствие ценников.

Ещё одна представительница уральской столицы Анастасия высказалась «за» «Магниты»: «Где-то год назад мы закупались в «Мегамарте», но цены стали расти, а качество оставалось тем же или ниже, например свиной карбонат очень пах уксусом». Она отметила, что «Магниты» сейчас неплохо модернизируются в плане логистики размещения отделов, касс самообслуживания. Ещё одним плюсом данной сети является бонусная система, по которой можно потом купить продукты.

Областная газета Свердловской области

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