Елена Новоторженцева переизбрана главой Счётной палаты Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали кандидатуру, предложенную губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: скрин записи заседания Заксобрания

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали кандидатуру, предложенную губернатором Евгением Куйвашевым.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина напомнила, что Елена Новоторженцева прошла согласование в квалификационной коллегии Счётной палаты РФ, которая рекомендовала её к назначению.

Кандидата на должность председателя Счётной палаты депутатам представил представитель губернатора и правительства в Заксобрании Михаил Ершов: «Елена Васильевна имеет высшее образование, многолетний опыт успешной деятельности. В том числе, более девяти лет на руководящих должностях в финансово-экономической сфере, сфере госконтроля и аудита».

Содокладчиком выступил глава комитета ЗССО по бюджету финансам и налогам Пётр Соколюк: «Бюджетный комитет рассмотрел кандидатуру и предлагает назначить её на новый пятилетний срок полномочий с 15 февраля 2022 года».

За назначение проголосовали 47 депутатов из 48 присутствующих.

Переизбранная глава Счётной палаты Свердловской области поблагодарила депутатов за доверие: «Надеюсь, в следующие пять лет наше сотрудничество будет не менее конструктивным и еще более полезным для жителей Свердловской области».

Сразу после избрания Елена Новоторженцева предложила назначить четырёх новых аудиторов Счётной палаты. Ими стали Юрий Русанов, Светлана Булах, Николай Гребенщиков и Роман Гаврилин.

Напомним, Елена Новоторженцева возглавила свердловскую Счётную палату в 2017 году. Тогда её кандидатуру также выдвинул губернатор Евгений Куйвашев.