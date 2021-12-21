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Экономика
21 декабря 2021, 13:54

Госдолг Свердловской области составляет 105,8 миллиарда рублей

Деньги и герб региона

Госдолг региона сократился на 2,7 млрд. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область сокращает объём государственного долга. По информации на 1 декабря 2021 года, госдолг составляет 105,8 млрд рублей.

Новые данные опубликовало Министерство финансов РФ. Госдолг Свердловской области на 63 млрд состоит из  государственных ценных бумаг и на 42,8 млрд из бюджетных кредитов. Это меньше, чем в прошлом месяце, на 1 млрд и 1,7 млрд соответственно. Суммарно в период с ноября по декабрь задолженность региона сократилась на 2,7 млрд.

Напомним, в сентябре Свердловской области одобрили кредит почти в 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов. В ходе Прямой линии губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что за счёт кредитов регион развивается.

Ранее Министерство финансов России оценило качество управления региональными финансами за 2020 год. Свердловская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, признанных аутсайдерами в этом направлении.

Областная газета Свердловской области

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