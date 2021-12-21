Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2022 год

Общий объём доходов бюджета города на будущий год составит 56 млрд 408 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Гордума Екатеринбурга приняла во втором чтении бюджет на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы. В следующем году общая сумма доходов в казну уральской столицы составит 56,4 млрд рублей, расходы - 58 млрд рублей, дефицит - свыше 1,6 млрд рублей.

На заседании депутатов выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Свой доклад он назвал неким аналогом бюджетного послания. Мэр отметил, что ключевыми приоритетами бюджетно-налоговой политики по-прежнему являются выполнение социальных обязательств, сохранение развития доходного потенциала города, финансирование социальной сферы, реализация нацпроектов. Градоначальник подчеркнул, что 2019-2020 годы были непростыми для уральской столицы. Пандемия и связанные с ней ограничения не самым лучшим образом сказались на экономике. Сейчас же ситуация изменилась.

"За девять месяцев 2021 года в бюджет поступило более 38 млрд рублей, а годовое исполнение планов по доходам ожидается в размере 56 млрд рублей, - привёл цифры Алексей Орлов. - Эта сумма на 2 млрд рублей превышает первоначальные прогнозы 2021 года по налоговым и неналоговым доходам и на 7 млрд рублей объемные межбюджетные трансферты".

Одна из основных задач - проведение Универсиады-2023 и празднование 300-летнего юбилея столицы Урала. Такие мероприятия, по мнению главы Екатеринбурга, дадут возможность для роста инвестиций, развития городской транспортной инфраструктуры, увеличения количества социальных и спортивных объектов, развития и благоустройства общественных пространств.

Общий объём доходов бюджета города на будущий год составит 56 млрд 408 млн рублей. Их сформируют из налоговых и неналоговых доходов - 26 млрд 817 млн рублей и безвозмездных поступлений в размере 29 млрд 591 млн рублей. В 2023 году запланирован общий объём доходов - 58 млрд 887 млн рублей, а в 2024 году - на сумму 53 млрд 888 млн рублей.

Предусмотрены развитие района Академического и микрорайона Солнечного, продолжение работ по рекультивации полигона ТБО «Широкореченский», реализация проектов по увеличению количества мест в школах.

Добавим, что за проект проголосовали 27 депутатов гордумы. Четверо воздержались.

В начале декабря "Областная газета" писала, что Екатеринбургская гордума приняла в первом чтении законопроект о бюджете города на 2022 год. Там же мы указали, каким образом распределят средства из казны уральской столицы.