Один из крупнейших уральских банков сменит название

СКБ-банк входит в состав Группы Синара уже 20 лет. Фото: Google Maps.

Один из крупнейших банков Среднего Урала СКБ-банк сменит название. Он присоединяется к материнскому бренду Группы Синара и будет переименован в ПАО "Банк Синара".

Решение о проведении ребрендинга банка было принято на внеочередном общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба СКБ-банка. Новое название будет официально принято после того как Банк России зарегистрирует новую редакцию устава компании.

"Интеграция с материнским брендом позволит отразить реальную неразрывную связь финансового дивизиона с остальными направлениями деятельности Группы Синара, обеспечить для клиентов прозрачность информации о синергии и взаимной поддержке различных бизнес-направлений", - заявил председатель правления СКБ-банка Денис Ошев.

СКБ-банк входит в состав Группы Синара уже 20 лет. Среди основных направлений работы банка - машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.