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Экономика
23 декабря 2021, 14:34

Владимир Путин: инфляция по итогам года в России ожидается на уровне 8%

пресс-конференция Владимира Путина

Глава государства оценил результаты, достигнутые в сфере экономики. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин дал прогноз по инфляции на конец 2021 года. Ожидается, что она составит 8%.

"Инфляция 8% ожидается. Это больше, чем прогнозировали. Рост реальных доходов граждан составит 4,1%. Это средние показатели", - сообщил глава государства в рамках большой пресс-конференции.

Президент РФ также рассказал, что уровень безработицы стал ниже допандемийного уровня. Сейчас это 4,3%, по итогам года ожидается 4,4%. "Это очень хороший показатель работы экономики в целом", - оценил результаты Владимир Путин.

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Областная газета Свердловской области

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