Владимир Путин: инфляция по итогам года в России ожидается на уровне 8%

Президент России Владимир Путин дал прогноз по инфляции на конец 2021 года. Ожидается, что она составит 8%.
"Инфляция 8% ожидается. Это больше, чем прогнозировали. Рост реальных доходов граждан составит 4,1%. Это средние показатели", - сообщил глава государства в рамках большой пресс-конференции.
Президент РФ также рассказал, что уровень безработицы стал ниже допандемийного уровня. Сейчас это 4,3%, по итогам года ожидается 4,4%. "Это очень хороший показатель работы экономики в целом", - оценил результаты Владимир Путин.
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