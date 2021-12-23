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23 декабря 2021, 17:29

Депутаты Нижнего Тагила приняли бюджет города на следующий год

Деньги

В 2022 году за счёт бюджета города в Нижнем Тагиле отремонтируют пять автодорог. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 23 декабря, Нижнетагильская гордума приняла закон о бюджете города. В следующем году прогнозируемая общая сумма доходов в казну муниципалитета составит 19 млрд 71,1 млн рублей. В том числе объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 13 млрд 531,2 млн рублей.

Общая сумма расходов в 2022 году составит 19 млрд 397,2 млн рублей, а дефицит бюджета - 326,1 млн рублей.

В следующем году в городе планируется отремонтировать пять автодорог, причём две из них - капитально. Предстоит завершить строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. На эти цели направят 1,8 млрд рублей. Реконструируют транспортную развязку в районе привокзальной площади в границах пр. Ленина, улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, средства из бюджета города пойдут на наружное освещение. На эти цели предусмотрено 124 млн рублей, на озеленение - 7 млн рублей. На эксплуатационное содержание парков, скверов, набережных и фонтанов выделят 76 млн рублей. 27,8 млн рублей направят на содержание и благоустройство мест захоронения. Плюс к этому 27,1 млн рублей предусмотрены на строительство кладбища "Центральное-1".

В многоквартирных домах заменят 114 лифтов. Эти мероприятия профинансируют из городского и областного бюджетов.

Также в следующем году планируют окончить строительство городского дворца детского и юношеского творчества. Предстоит отремонтировать несколько школ, детских садов, Молодёжный театр в Дзержинском районе и Дворец культуры "Юбилейный". Предстоит завершить обновление "Дома Окуджавы", реализовать другие проекты.

Ранее "Областная газета" писала, что гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2022 год.

Областная газета Свердловской области

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