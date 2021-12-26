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Экономика
26 декабря 2021, 12:35

В 2021 году 35% предпринимателей в Свердловской области снизили зарплаты сотрудникам

1000 в руке и другая рука к ней тянется

Зарплату сотрудникам снизили 35% предпринимателей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области более трети предпринимателей снизили зарплаты своим сотрудникам. Количество таких работодателей составляет 35%.

Такие данные озвучила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на заседании регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает РБК.

Эта информация содержится в опросе, который провёл аппарат федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В Свердловской области с вопросами обратились к 360 предпринимателям. 

"Из них только 48% старались сохранить зарплату на прежнем уровне. Более 65% респондентов сообщили, что обороты по-прежнему не восстановились после начала пандемии. Основными затруднениями для них стали рост закупочных цен, нестабильность режима ограничений, низкий спрос с начала пандемии и невозможность вносить налоговые и арендные платежи", - сообщает издание.

Около 22% опрошенных среди необходимых мер поддержки назвали снижение налоговой нагрузки, более 13% попросили назначить новые прямые субсидии в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений, около 8% сказали, что необходимо стимулирование спроса.

Аппарат свердловского бизнес-омбудсмена получил за год свыше 600 обращений. Большинство жалоб касалось земельных и имущественных отношений, деятельности правоохранительных органов, налогового контроля, нестационарной торговли, антиковидных ограничений, а также таможенного, государственного и муниципального контроля.

Елена Артюх подготовила перечень предложений по улучшению правового положения предпринимателей в Свердловской области. В их числе:

  • оперативно разъяснять порядок исполнения новых требований и ограничений,
  • освободить COVID-free объекты от других актиковидных ограничений,
  • одновременно с ограничениями вводить меры поддержки,
  • снизить налоговую нагрузку (в том числе продлить после 2022 года действие дифференцированных пониженных ставок по налогу на имущество организаций и расширить круг получателей инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в регионе).

Отметим, что с начала года число занятых на Среднем Урале снизилось на 30 тысяч человек. 

Областная газета Свердловской области

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