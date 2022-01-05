Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки

В ноябре исполнение договорённостей достигло 117%. Фото: Алексей Кунилов

Страны ОПЕК+ провели 24-ю министерскую встречу. По итогам было принято решение сохранить план по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале.

С российской стороны на онлайн-встрече присутствовал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба кабмина. Он сообщил, что общее исполнение сделки в ноябре 2021 года достигало 117%.

"Мы привержены соглашению ОПЕК+ и подчёркиваем это регулярно. Безусловно, каждой стране необходимо придерживаться утверждённых уровней. В случае необходимости, конечно, нужно предусматривать в том числе и корректировку графиков компенсаций для тех, кто полностью не исполняет свои обязательства", – заявил Александр Новак.

Следующая встреча состоится 2 февраля.

Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

По итогам прошлого заседания стран ОПЕК+ Россия увеличила добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре. На ноябрь, декабрь и январь действовали договорённости об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.