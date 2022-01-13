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Экономика
13 января 2022, 13:21

В 2021 году инфляция в России достигла 8,39 %

Товары в магазине.

Молоко и молочная продукция за год подорожали на 9,84 %. Фото: Алексей Кунилов.

По итогам 2021 года инфляция в России составила 8,39 %. Об этом свидетельствуют данные Росстата об индексе потребительских цен.

«В декабре 2021 года по сравнению с ноябрём 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 %, по сравнению с декабрём 2020 года – 108,39 % (в декабре 2020 года – 100,83 %, по сравнению с декабрём 2019 года – 104,91 %)», – сообщается на сайте ведомства.

За год стоимость продовольственных товаров выросла на 10,62 %, в том числе в декабре – на 1,36 %. Если говорить о конкретных продуктах, то по сравнению с декабрём 2020 года цена на хлеб и хлебобулочные изделия увеличилась на 10,27 %, на крупу и бобовые – на 16,11 %, на макароны – на 14,95 %, на молоко и молочную продукцию – на 9,84 %. Подорожали за год яйца (+16,04 %), сливочное масло (+12,3 %), подсолнечное масло (+ 8,65 %), сахар-песок (+12,33 %). Рост цен на мясо и птицу составил 17,53 %, в том числе на охлаждённую и замороженную курицу – 26,72 %. Увеличилась в 2021 году и стоимость рыбы и морепродуктов (+10,66 %). В частности, цены на замороженную и неразделанную рыбу выросли на 7,83 %.

Непродовольственные товары в течение года подорожали на 8,58 % (в частности, в последнем месяце года – на 0,64 %). Что касается услуг, то тут цены увеличились соответственно на 4,98 % и 0,26 %.

В декабре «Областная газета» писала, что Президент России Владимир Путин дал прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Ожидалось, что она составит 8 %.

Областная газета Свердловской области

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