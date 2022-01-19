На Среднем Урале частные инвесторы будут участвовать в строительстве и восстановлении 14 объектов

На условиях концессии планируется возвести в уральской столице 8-этажный корпус операционного блока Свердловской ОКБ № 1. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов, которые планируется построить и восстановить на принципах государственно-частного партнёрства. В него войдут 14 наименований.

Ожидается, что частные инвесторы будут участвовать в строительстве школ, больниц, в проектах развития туризма и сохранения объектов культурного наследия. В целом механизм концессии даёт возможность финансировать строительство того или иного объекта из внебюджетных источников. Затраты на него компенсируются после сдачи объекта в эксплуатацию на протяжении длительного периода.

Ранее Евгений Куйвашев в своем Instagram рассказывал о планах заключения концессий по строительству двух школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Объём инвестиций в этом случае составит около 2,7 млрд рублей.

"Государственно-частное партнёрство – сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная", — писал он.

Как сообщает департамент информполитики региона, в начале 2022 года объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство в Екатеринбурге школы № 41 на 925 мест. Такой же конкурс на строительство в Верхней Пышме школы № 4 на 1 135 мест объявят до конца января. На условиях концессии планируется возвести в уральской столице 8-этажный корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1 (ул. Волгоградская, 186). Тут разместят 26 операционных и 36 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. По предварительным подсчётам на строительство затратят 1,2 млрд рублей. На закупку и установку оборудования понадобятся ещё 3 млрд рублей.

Есть намерение привлечь частного инвестора для реконструкции и расширения в Екатеринбурге клинико-диагностического центра "Охрана матери и ребенка", расположенного по адресу ул. Флотская, 52. Благодаря проекту, центр сможет в сутки принимать 439 пациентов. Стоимость проекта — порядка 1,4 млрд рублей.

Всего сформированы планы по привлечению на создание объектов здравоохранения на принципах государственно-частного партнерства порядка 10 млрд рублей.

Как отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, каждый проект капиталоёмкий, сложный в структурировании.

"В 2022 году планируем согласовать условия с потенциальными инвесторами", — подчеркнула она.

В перечень, утверждённый Евгением Куйвашевым, включены и проекты в сфере туризма и сохранения объектов культурного наследия. Речь идёт о гостинице "Исеть" в Екатеринбурге, горнолыжном комплексе "Гора Белая", здании земского училища в Нижнем Тагиле, бывшем доме Чистякова в Ирбите.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнёрства реализуются проекты по улучшению транспортной доступности. Строится трамвайная ветка Екатеринбург – Верхняя Пышма. Уже в 2022 году по ней планируется запустить движение. Создаётся железнодорожная инфраструктура между станцией Верхняя Салда и "Титановой долиной". Это даст возможность создать 660 новых рабочих мест и обеспечить транспортное обслуживание резидентов особой экономической зоны. Привлечение внебюджетных источников хорошо зарекомендовало себя и в сфере ЖКХ. Так, в прошлом году для модернизации и создания новых систем ЖКХ заключено 14 концессий на сумму более 2,5 млрд рублей.

Добавим, сейчас на Среднем Урале реализуются 70 концессионных соглашений. В этом случае совокупный объём частных инвестиций составил порядка 40 млрд рублей.

В конце прошлого года "Областная газета" писала, что в 2022 году в Первоуральске приступят к крупномасштабной модернизации централизованной системы теплоснабжения. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения между администрацией ГО Первоуральск, правительством Свердловской области и ПАО "Т Плюс". Также мы сообщали о том, что на Среднем Урале частные инвесторы вложатся в строительство и реконструкцию школ.