IT-компании смогут получить гранты на свои разработки

Свердловское министерство цифрового развития и связи уже направило профессиональному сообществу информацию о сроках и условиях проведения конкурсов Фото: Павел Ворожцов

Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на конкурсы для IT-компаний. Разработчики перспективных цифровых решений претендуют на получение федеральных грантов. Со стороны свердловского правительства данное задание будет курировать министерство цифрового развития и связи.

Компании, которые уже имеют опыт разработки и продаж наукоёмкой продукции, могут заявиться на участие в конкурсе «Развитие-ЦТ». За победу в нём можно получить грант в размере до 20 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию нового цифрового проекта. Но есть одно условие — компания должна вложить в проект не менее 30 процентов от суммы гранта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января.

Получить федеральные средства на развитие цифрового продукта смогут и новички в IT-сфере. Конкурс «Старт-ЦТ-1» направлен на поддержку стартапов. Максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей, софинансирование не требуется. Принять участие в отборе могут и физические лица, и юридические. Первым в случае победы потребуется создание юрлица. Отправить заявку можно до 14 февраля.

Конкурсы организуются для малых предприятий, которые создают инженерное программное обеспечение, системы управления, робототехнические комплексы, средства информационной безопасности, новые информационные интернет-технологии и другие наукоёмкие цифровые товары и технологии.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, региональное министерство цифрового развития и связи уже направило профессиональному сообществу информацию о сроках и условиях проведения конкурсов. Подробности о требованиях к участникам и критериях отбора можно узнать на сайте Фонда содействия инновациям fasie.ru, а также на портале ит-гранты.рф. Заявки оформляются в электронном виде.

Ранее уральские специалисты уже участвовали в этих конкурсах и даже выигрывали гранты. Так, в 2020 году семь свердловских IT-компаний получили от фонда суммарно 41,5 млн рублей на разработку и развитие цифровых решений. Среди их изобретений — малогабаритная автономная станция экологического мониторинга, подземная беспроводная система связи для строительства «умных» шахт и технологии для скрининга рака лёгких.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поставил задачу создать в регионе благоприятные условия для развития цифровых технологий. Чтобы мотивировать талантливых учёных и специалистов к разработке неординарных инновационных проектов, в Свердловской области ежегодно вручается премия губернатора в этой сфере. Во время своей недавней пресс-конференции Евгений Куйвашев объяснил, с чем связано такое внимание к этой области:

– Сегодня дефицит специалистов в IT-сфере просто колоссальный. Потому что самый быстрорастущий рынок – это, конечно, рынок IT.