Банк России предлагает запретить в стране майнинг и обращение криптовалют

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила с докладом о трендах и рисках на рынке криптовалют. Регулятор предлагает ввести в России запрет на выпуск, майнинг и оборот криптовалют.
Как заявила Елизавета Данилова, статус российского рубля не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков, связанных с распространением криптовалют. В связи с этим в России должны быть введены дополнительные меры по регулированию данного рынка.
В докладе ЦБ РФ, опубликованном на сайте регулятора, отмечается, что целесообразными были бы следующие ограничительные меры:
- ввести запрет на выпуск и организацию обращения криптовалют на территории России,
- запретить майнинг криптовалюты,
- запретить вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.
Елизавета Данилова сказала, что майнинг "крипты" несёт серьёзные риски для финансовой стабильности и экономики России. Кроме того, она напомнила, что производство криптовалюты требует колоссального потребления электроэнергии, которое ставит энергообеспечение жилых зданий под угрозу. Это в свою очередь негативно влияет на реализацию экологической повестки в РФ.
Напомним, в 2020 году президент Владимир Путин утвердил закон о регулировании криптовалют на территории России. В частности, документ определяет понятия "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", а также запрещает расплачиваться криптовалютой за товары и услуги.
Читайте также:
Олег Дерипаска призвал Центробанк заняться криптовалютой всерьёз.
Налоговый кодекс РФ меняют из-за популярности цифровой валюты.