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20 января 2022, 21:17

Банк России предлагает запретить в стране майнинг и обращение криптовалют

Криптовалюта

Елизавета Данилова сказала, что майнинг "крипты" несёт серьёзные риски для финансовой стабильности и экономики России. Фото: Алексей Кунилов

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила с докладом о трендах и рисках на рынке криптовалют. Регулятор предлагает ввести в России запрет на выпуск, майнинг и оборот криптовалют.

Как заявила Елизавета Данилова, статус российского рубля не позволяет применять мягкий подход и игнорировать нарастание рисков, связанных с распространением криптовалют. В связи с этим в России должны быть введены дополнительные меры по регулированию данного рынка.

В докладе ЦБ РФ, опубликованном на сайте регулятора, отмечается, что целесообразными были бы следующие ограничительные меры:

  • ввести запрет на выпуск и организацию обращения криптовалют на территории России,
  • запретить майнинг криптовалюты,
  • запретить вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.

Елизавета Данилова сказала, что майнинг "крипты" несёт серьёзные риски для финансовой стабильности и экономики России. Кроме того, она напомнила, что производство криптовалюты требует колоссального потребления электроэнергии, которое ставит энергообеспечение жилых зданий под угрозу. Это в свою очередь негативно влияет на реализацию экологической повестки в РФ.

Напомним, в 2020 году президент Владимир Путин утвердил закон о регулировании криптовалют на территории России. В частности, документ определяет понятия "цифровые финансовые активы" и "цифровая валюта", а также запрещает расплачиваться криптовалютой за товары и услуги.

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Областная газета Свердловской области

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