Банк России выпускает в оборот памятную монету к 220-летию МИД РФ

Такая памятная монета будет выпущена тиражом 3 тыс. штук. Фото: сайт Банка России

Банк России 24 января выпустит в оборот новую памятную серебряную монету. Она будет посвящена 220-летию образования Министерства иностранных дел РФ и 20-летию учреждения Дня дипломатического работника.

Номинал монеты составит 3 рубля, диаметр — 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма. Такая памятная монета будет выпущена тиражом 3 тыс. штук, сообщается на сайте Банка России.

На лицевой стороне монеты изображён Герб РФ, указан номинал монеты, обозначение металла в чистоте по таблице Менделеева, проба сплава и год выпуска.

На оборотной стороне размещены рельефное изображение здания МИД РФ, расположенного на Смоленской-Сенной площади в Москве, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение восточного корпуса здания Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где до 1917 года размещалось Министерство иностранных дел Российской Империи.