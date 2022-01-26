Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за полгода

По данным на 19:10 по московскому времени, евро вырос до 90,225 рубля (+1,43%). Фото: Алексей Кунилов

В ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 90 рублей впервые с июля 2021 года. Курс доллара также увеличился по отношению к рублю и перевалил за 80 рублей.

По данным на 19:10 по московскому времени, евро вырос до 90,225 рубля (+1,43%).

Фото: сайт Московской биржи

В то же время, по данным на 19:15 по Москве, доллар вырос до 80,2 рубля (+1,89%). Последний раз курс доллара поднимался до уровня 80 рублей в ноябре 2020 года.

Фото: сайт Московской биржи

Падение рубля происходит на фоне обострения геополитической ситуации между Россией и Западом. Кроме того, в понедельник, 24 января, Банк России приостановил покупку зарубежной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.