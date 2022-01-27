За 11 месяцев 2021 года свердловские предприятия произвели продукции на 2,7 триллиона рублей

Основная часть произведённой продукции, как и прежде, приходится на металлургию, машиностроение, химическую и лёгкую промышленность. Фото: Павел Ворожцов

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявил, что с января по ноябрь 2021 года предприятия региона произвели и отгрузили продукции на сумму 2 трлн 735 млрд рублей. Это почти на 30 % выше показателя за аналогичный период 2020 года.

По словам министра, основная часть произведённой продукции, как и прежде, приходится на металлургию, машиностроение, химическую и лёгкую промышленность.

"Пандемия коронавируса позволила выявить скрытые производственные мощности. Так, было открыто 18 новых линий по производству средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинских изделий и оборудования. Выросли объём выпуска лекарственных препаратов, а также кислорода", — отметил Сергей Пересторонин.

В прошлом году промышленный сектор пополнили 29 новых производств, а объём инвестиций составил 30,5 млрд рублей, что выше показателей 2020 года на 33 %. Такого роста удалось достичь благодаря реализации на Среднем Урале инвестиционных проектов, сообщает региональный департамент информполитики.

Кроме того, Сергей Пересторонин подчеркнул, что рост производства продукции также связан с участием региона в нацпроекте "Производительность труда". С 2019 года в нацпроект было вовлечено 129 предприятий, а к 2024 году их число планируют увеличить до 297.

Ранее на своей ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что в 2021 году в регионе запустили 92 социально-экономических объекта.

"Если говорить об экономике, мы продолжим заниматься инвестициями. По нашим предварительным данным, их будет до 450 миллиардов рублей. Мы с правительством и коллегами прорабатываем вопросы развития новых производств, в том числе металлургических. Это строительство фабрик и заводов по кооперации с крупными компаниями", — говорил губернатор.