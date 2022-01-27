Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика может заменить доллар евро или юанем

По мнению Дмитрия Медведева, предпосылок для того, чтобы сделать рубль резервной валютой, пока нет. Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что российская экономика может обойтись без долларовых платежей. Основную иностранную валюту РФ могут заменить евро или юань.

Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что Россия уже давно стремится к более сбалансированной системе валютных резервов, где объём доллара постепенно уменьшается.

"Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта", — сказал замглавы Совбеза РФ, добавив, что от перехода России на другую иностранную валюту пострадает сам доллар.

Доллар составляет только 20 % валютного резерва РФ. Ещё 20 % приходится на юань, 30 % — на евро, и остальные 30 % делят между собой иена, фунт стерлингов и другие валюты. По мнению Дмитрия Медведева, предпосылок для того, чтобы сделать рубль резервной валютой, пока нет.

"Уж точно нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими "адскими" санкциями. Это всё не сработает. И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят", — добавил заместитель главы Совета безопасности.

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