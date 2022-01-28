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Экономика
28 января 2022, 09:39

По итогам 2021 года госдолг Свердловской области стал меньше 100 миллиардов

Рубль и стрелка вниз

Госдолг регулярно снижается. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область по итогам 2021 года сократила объём государственного долга. По информации на 1 января 2022 года, госдолг составляет 99,5 млрд рублей.

Новые данные опубликовало министерство финансов Свердловской области. Госдолг региона на 56,6 млрд состоит из ценных бумаг и на 42,9 млрд из бюджетных кредитов. Итоговая сумма задолженности примерно на 9 млрд меньше, чем было в прогнозах – 108,5 млрд рублей. Таким он был на 1 декабря прошлого года.

Напомним, в сентябре Свердловской области одобрили кредит почти в 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов. В ходе Прямой линии губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что за счёт кредитов регион развивается.

Областная газета Свердловской области

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