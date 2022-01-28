Уральские предприятия отгрузили продукции на 2,7 триллиона рублей

Чтобы быть в курсе дел, Сергей Пересторонин посещает промышленные предприятия 3–4 раза в месяц. Фото: Галина Соловьёва

В Кушве запустили уникальный токарный станок для обработки самых крупных валков в России массой более 60 тонн. Современное оборудование позволит сократить их импорт на треть и обеспечит заказами десятки металлургических заводов, в том числе в Свердловской области. Наряду с модернизацией Кушвинского завода прокатных валков в 2021 году на Среднем Урале было открыто 29 новых промышленных производств, размер инвестиций в них составил 59 миллиардов рублей. Об этом рассказал на прошедшей в четверг пресс-конференции министр промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

Главный итог прошлого года для свердловских промышленников – увеличение объёма отгруженной продукции на 28 процентов до 2,7 триллиона рублей. Лидирующие позиции в этом достижении принадлежат предприятиям машиностроения и металлургии. По данным Росстата, их вклад равен 1,6 триллиона рублей. Регион у нас несырьевой, поэтому доля обрабатывающих производств в экономике Среднего Урала традиционно велика.

– У нас нет на территории Свердловской области нефтеперерабатывающих заводов, мы не ведём добычу нефти и газа в промышленных масштабах. Всё, что мы получаем по части отгруженной продукции, – это добавленная стоимость, которая создаётся руками и инженерной мыслью жителей нашего региона. Доля промышленности в валовом внутреннем продукте у нас составляет 34 процента, притом что в среднем по России этот показатель не превышает девяти процентов, – заявил Сергей Пересторонин.

За сухими цифрами стоят люди. За год на Среднем Урале только в производственной сфере было создано 5,5 тысячи новых рабочих мест. А с учётом того, что трудоустройство одного человека в металлургии влечёт за собой создание 10–20 рабочих мест в смежных отраслях, то проблем с занятостью в малых городах Свердловской области становится всё меньше, как и опасений по поводу закрытия предприятий. На недавнем совещании регионального правительства департамент по труду и занятости населения Свердловской области отчитался, что число безработных снизилось до уровня 2017 года и составило 20,5 тысячи человек. Этого удалось достичь благодаря участию промышленников в национальном проекте «Производительность труда».

– За три года в него вовлечены 129 предприятий региона при плане в 93. Это более 40 тысяч человек персонала и свыше 220 миллиардов рублей выручки. Всего к 2024 году планируется вовлечь в проект 297 предприятий. Его реализация позволит повысить производительность труда в Свердловской области и приблизить её к европейскому уровню, – добавил Сергей Пересторонин.

Между тем На своей пресс-конференции 13 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что регион продолжит заниматься инвестициями: по предварительным данным, их будет до 450 миллиардов рублей. – Мы с правительством и коллегами прорабатываем вопросы развития новых производств, в том числе металлургических производств. Это строительство фабрик и заводов по кооперации с крупными компаниями. Мы неплохо выстроили взаимоотношения с нашими монополистами, я имею в виду и Газпром, и нефтяные компании, которые сегодня с большим удовольствием заказывают и развёртывают здесь производство для своей непосредственной работы. Это серьёзный шаг для углубления кооперации.