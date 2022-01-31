В Екатеринбурге утвердили список объектов, которые создадут в рамках концессионных соглашений

В список объектов входит трамвайная линия в Академический. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В списке значатся шесть проектов, в том числе трамвайная линия в Академический и ледовые арены в Солнечном и на Широкой Речке.

На принципах государственно-частного партнёрства будут созданы или построены:

новое здание школы на Рощинской в Чкаловском районе на 1500 мест (ориентировочная стоимость работ в рамках концессионного соглашения — 2 250,00 млн рублей, проектная документация уже отправлена на госэкспертизу);

гостевой центр в природно-историческом парке "Палкино" с музеем быта и складом инвентаря для спорта и туризма (31,00 млн рублей);

трамвайная линия в Академический с трамвайным депо (15 220,00 млн рублей);

ФОК на улицах Тенистой — Суходольской (ледовая арена и бассейн, 900,00 млн рублей, получено положительное заключение от госэкспертов);

ФОК в микрорайоне Солнечном (ледовая арена и бассейн, 800,00 млн рублей);

реконструкция детского лагеря имени А. Гайдара (разработаны документы для строительства медблока и клуба, 1 715,00 млн рублей).

Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов, которые планируется построить и восстановить на принципах государственно-частного партнёрства. В него вошли 14 наименований. Ожидается, что частные инвесторы будут участвовать в строительстве школ, больниц, в проектах развития туризма и сохранения объектов культурного наследия. В целом механизм концессии даёт возможность финансировать строительство того или иного объекта из внебюджетных источников. Затраты на него компенсируются после сдачи объекта в эксплуатацию на протяжении длительного периода.