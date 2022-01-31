Игра в фанты

Для сладкоежек сегодня – «черный вторник». Фото: Анна Осипова

В зависимости от бренда кондитеры запрашивают разные повышения — максимальное до 23 процентов. Речь о крупнейших компаниях рынка: Mondelez, Ferrero, «Объединённые кондитеры», «Хлебпром». Между тем эксперты считают столь резкое повышение необоснованным. Как изменится ситуация на рынке сладостей и как это повлияет на малый и средний бизнес – подробности в материале «ОГ».

Юлия Шарафутдинова – многодетная мама, у неё трое детей. Признаётся: в семье все, за исключением мужа, сладкоежки. Она обожает зефир (ну как не побаловать себя утром кофе с зефиркой), дети – шоколад, пирожные и торты. Каждый месяц на сладкое у Шарафутдиновых уходит примерно пятая часть семейного бюджета. Но с 1 февраля, говорит Юлия, видимо, придётся потуже затянуть пояса.

– Шоколад у нас минимум 2 раза в неделю, дети больше любят молочный с добавками, я – горький. Тортики – в выходные. Сейчас пока новогодние сладкие подарки ещё доедаем. Ну а потом – не знаю как, думать будем. Наверное, придётся отказываться от чего-то, иначе просто денег не хватит.

Цены вверх

Как сообщают «Известия», производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. Речь идёт о пяти крупнейших производителях. Так, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявил об увеличении стоимости продукции до 19 процентов, «Хлебпром» (торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») — до 23 процентов, «Славянка» («Чудо» и «Левушка») — до 18 процентов, «Объединённые кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») – до 18 процентов и Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6 процентов. Об этом изданию рассказали в торговой сети «Верный».

В Свердловской области кондитерские изделия выпускают 4 крупные фабрики: кондитерское объединение «Sladial, кондитерская фабрика «Конфи», ООО «КДВ Нижний Тагил», кондитерская фабрика «Витек» и более 70 средних и малых предприятий.

Эта продукция не входит в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Как сообщили в региональном министерстве АПК и потребительского рынка, по информации предприятий кондитерской промышленности Свердловской области удорожание связано со значительным ростом цен на импортные компоненты и изменчивостью курса валют.

В течение 2021 года рост себестоимости кондитерской продукции частично компенсировался производителями за счёт собственной прибыли. В Свердловской области для стабилизации цен на компоненты, которые используются при производстве кондитерских изделий, меры государственной поддержки были предоставлены производителям муки, растительного масла на сумму более 110 млн рублей. Субсидии получали и производители хлеба и хлебобулочных изделий.

Бери больше – кидай дальше

Планируют повышать цены на сладости и представители малого и среднего бизнеса. Правда, говорят, стоимость их продукции взлетит не так заметно, как у крупных производителей.

– Сырьё растёт, упаковка растёт, транспортные затраты из-за роста ГСМ растут и, соответственно, мы проводим повышение цен, для покупателей – местных торговых сетей – соответственно, тоже цены повышаем. Это касается всех – хоть федеральных поставщиков, хоть местных. Это объективная реальность рыночной экономики нашей, – отмечает руководитель отдела маркетинга екатеринбургской пекарни «На Вишнёвой» Татьяна Синельщикова.

– Не боитесь, что покупателей станет меньше?

– Конечно, есть такое опасение, потому что доходы населения не растут, зарплаты остались прежние. Более того, из-за пандемии во многих сферах сократился уровень дохода, зарплаты снизились, поэтому есть опасность, что люди будут переходить на более дешевые продукты: то есть будут, например, печенье не с добавками покупать, а обычное, более простое и дешевое.

– Вы будете менять свой ассортимент на более простой?

– На простом ассортименте нет доходности, невозможно на нем заработать. Конечно, будем стараться удерживаться в своём ценовом сегменте и в своем качестве, но готовы к тому, что продажи снизятся.

– За счёт чего планируете удержаться на плаву в такой ситуации?

– Объединение логистики с другими предприятиями, снижение издержек, повышение производительности труда. Грубо говоря, так: бери больше – кидай дальше!

Торт – это эмоция!

Владелица кондитерской студии «Сладкая кухня» Татьяна Вершинина делает торты и пирожные ручной работы. На уральском рынке сладостей она уже 5 лет. Цены на свою продукцию, признаётся, не поднимала целых 3 года. Но за последнее время, говорит, стоимость только основных ингредиентов выросла больше чем на 10 процентов.

– Например, творожный сыр, цена за 400 граммов была 180–190 рублей, сейчас он стоит 240. Также дороже стали яйца, мука, сахарная пудра. Раньше торты делались по ГОСТу. И покупая «Прагу» ту же, ты понимаешь, какой будет вкус. Сейчас – нет. Каждый производитель делает, например, «Прагу» по-своему. Мои покупатели всегда говорят, что хотят вкус настоящий, что бы было масло 82 процента, чтобы были настоящие шоколад, сливки. Считаю, что лучше доплатить несколько сотен, но получить торт того же качества, что и раньше.

– Такая ситуация как-то повлияет на малый бизнес? Прогнозируете снижение спроса?

– Уверена, что нет. Торт – это праздник, эмоция! От этого не откажутся.

Дорогие фантики

Подорожание сладостей – для подавляющего большинства населения не станет трагедией, уверены эксперты. Это не хлеб или крупа, которые влияют на ежедневный рацион. Ведь те же торты не входят в потребительскую корзину. Пока весомых аргументов в пользу резкого увеличения цен крупными производителями нет, уверена директор института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ, заслуженный работник торговли РФ Вера Соловьёва:

– Сегодня многие производители и импортёры по другим группам товаров заявляют об увеличении стоимости логистики. Здесь, скорее всего, происходит то же самое, потому что сырьевой набор остаётся прежним: сахар в цене не так колеблется, чтобы повлиять за счёт сырья. Пока нет никаких комментариев ни от Минсельхоза, ни от Минторга по стоимости кофе и какао, которые теоретически могли бы серьёзно повлиять на цену, поэтому, моё предположение – это только логистика.

– Производители говорят, что подорожали упаковка и некие ингредиенты…

– Об ингредиентах намёки какие-то. А вот упаковка дорожает повсеместно. Но стоимость упаковки, то есть фантика и коробки, не должна так сильно повлиять. Поэтому, на мой взгляд, лукавят производители.

Сладость – в радость

Между тем очевидно, что сегодня рынок перенасыщен разного рода сладостями. В любом, даже небольшом магазинчике или киоске можно найти конфеты, пирожные, печенье на любой вкус и кошелёк. С повышением цен многие начнут покупать более дешёвые конфеты, с ненатуральными ингредиентами, предполагает педиатр-гастроэнтеролог Надежда Дмитриева, а значит, количество пациентов, в первую очередь детей, может увеличиться.

– Кроме кишечника, часто приходят с жалобами на вздутие, на колющие боли в животе, на проблемы со стулом, часто это диарея. Родители разные. Кто-то, может, будет экономить. Чем дешевле, на мой взгляд, сладость, тем менее качественные компоненты будут присутствовать.

Кроме того, у нас сейчас выросло детское ожирение и сахарный диабет. Мы видим, действительно, чуть ли не каждый второй ребёнок с лишним весом приходит. Очень много дошкольников с такой проблемой, не говоря уже о младших школьниках.

– Каким сладостям лучше отдать предпочтение?

– Натуральным, таким как пастила, зефир, мармелад. Но опять же, не весь мармелад и не весь зефир будет полезен. Нужно обращать внимание на основной компонент – важно, чтобы это было на натуральном продукте, например, пектин должен присутствовать. И сверху сладость не должна быть посыпана ни сахаром, ни сахарной пудрой. Вообще, диетологи считают, что норма – это 40 граммов сахара в день (около 1 столовой ложки), не нужно забывать, что мы сахар и с другими продуктами получаем.

– Можно ли заменить конфеты фруктами или сухофруктами?

– Это идеальный вариант. Но в зависимости от того, как ребёнок переносит тот или иной фрукт. Сухофрукты можно использовать как десерт, в ту же кашу добавлять или просто вместе конфеток. И второй момент – всё-таки сладости лучше употреблять в первой половине дня и после основного приёма пищи. Тогда съешь меньше.

– Это повышение цен можно использовать, чтобы сбалансировать свой рацион, подумать о своём здоровье?

– Вообще, да. Это повод задуматься: нужны ли сладости в таких количествах?

МНЕНИЕ Марина САЛЬНИКОВА, Екатеринбург, мама 2 детей: – Мы, когда узнали о подорожании, купили впрок шоколадных конфет и мармелада. Будем давать сладости детям понемногу. Торты и пирожные, конечно, реже будем есть. Дороговато теперь. Василий ПЕТРЕНКО, пенсионер, Ревда: – Подорожали конфеты? Я и раньше их не ел, а теперь и вовсе пенсии не хватит. Ну и ладно. Буду покупать по праздникам. Как говорится, не жили богато и не надо начинать. (смеётся). Евгения ПРИВАЛИХИНА, домохозяйка, Екатеринбург: – Я слежу за своими здоровьем и фигурой. Веду, как говорится, ЗОЖ (здоровый образ жизни), поэтому покупаю пирожные и торты только из натуральных ингредиентов и не очень часто. Так что, думаю, на моём бюджете это не скажется. Людмила ЕРЁМИНА, пенсионерка, Верхняя Пышма: – Это безобразие! Я даже внукам теперь не смогу сладкого купить, не говоря уже о себе! Придётся вспомнить молодость, самой торты печь, печенье домашнее делать.

ВАЖНО. Диетологи советуют отдавать предпочтение сладостям с натуральными ингредиентами, такими как пектин. Пектин – это разновидность полезной клетчатки, которая в основном содержится во фруктах и овощах, особенно в яблоках.

КСТАТИ. Крупные производители объясняют подорожание сладостей в первую очередь ростом издержек: например, увеличением цен на упаковку, логистику и сырьё. Между тем, по словам экспертов, доля упаковки в себестоимости продуктов составляет до 7 процентов.