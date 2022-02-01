За год на Среднем Урале прибавилось 3 тысячи банкротов среди физлиц и предпринимателей

Примерно в 94 процентах случаев граждане сами инициируют собственное банкротство. При долгах более чем в полмиллиона делать это их обязывает государство. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области зафиксирован рост банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процедура признания граждан неплатёжеспособными хоть и позволяет им справиться с накопившимися долгами, влечёт и неприятные последствия. Но в условиях коронакризиса люди всё чаще решаются на это.

Доходы всё ещё не вернулись на допандемийный уровень

Статистику о количестве банкротств опубликовал портал «Федресурс». Согласно этим данным, в 2021 году неплатёжеспособными в Свердловской области были признаны почти 8 тысяч физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. По числу банкротов Средний Урал оказался шестым среди всех российских регионов.

По мнению специалистов, есть несколько оснований для роста показателя, но главный – это пандемия. Так считает, например, экономист Константин Селянин:

– Прежде всего, на ситуацию повлиял коронавирус. Очевидно, что на фоне этого доходы людей снизились. Наша область уникальна тем, что треть граждан (а по данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, даже 40 процентов. – Прим. ред.) у нас работает в сфере малого и среднего предпринимательства. Если разорился владелец небольшой кофейни, работу потеряли ещё пять-шесть человек. Кроме того, нужно помнить, что процедура банкротства – небыстрая. Те, кто подал документы в 2020 году, могли быть признаны неплатёжеспособными в 2021-м.

Слова Константина Селянина подтверждают официальные цифры. По данным Росстата, самое резкое за последние восемь лет снижение реальных денежных доходов уральцев произошло именно в первый год пандемии. Результата исследования показателя в 2021 году ещё нет, но, судя по данным за три квартала, доходы свердловчан всё ещё не вышли на допандемийный уровень.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова называет ещё одну причину банкротства граждан – это долги по зарплате:

– Предприятия, конечно, стараются погасить задолженность перед своими работниками, но в целом ситуация не меняется. Из-за отсутствия своевременных зарплат люди разоряются.

Цифры За год сумма долга свердловских предприятий перед работниками снизилась примерно на треть. Однако она всё равно впечатляющая. По последним данным, четыре организации в Кушве, Алапаевске, Нижнем Тагиле и Белоярском городском округе задолжали 515 работникам 20 млн 801 тысячу рублей.

Не делай добра…

Бывают, конечно, и другие случаи. Иногда люди залезают в долги не из-за нужды, а из желания помочь другим. Недавно такое случилось с одной из жительниц региона. Её историю рассказала Татьяна Мерзлякова:

– Эта женщина и её супруг – добрые люди – дали приличную сумму в долг своему знакомому, бывшему ученику. Он деньги не вернул, и семья оказалась в затруднительном положении. Женщина обратилась ко мне, но мы оказались не в силах ей помочь. Дело в том, что процедура банкротства не учитывает действий тех, кто довёл человека до этого положения. Если мы будем их наказывать, подобных случаев будет меньше.

Одни разоряются, другие открываются

Индивидуальные предприниматели тоже попали под удар кризиса. Об этом, в частности, во время своей пресс-конференции говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

– Конечно же, пострадали рестораны, конечно же, пострадали торговые центры. Конечно же, пострадала сфера услуг. И были приняты беспрецедентные меры поддержки… Но ведь вслед за кризисом всегда идет развитие. Многие научились работать дистанционно. Кто-то у себя в компаниях стал реализовывать дистанционную работу, развиваются IT-технологии.

Председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко рассказал, как организация помогает бизнесменам, оказавшемся в трудном финансовом положении:

- У нас есть бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов. Специалисты оказывают им юридическую поддержку. В ситуациях, когда бизнес ещё можно спасти, они рассказывают, что сделать, чтобы не перейти в банкротство. Если же человек уже попал в такую ситуацию, то консультируют, как выйти из неё с минимальными потерями.

Илья Тыщенко также сообщил, что разорившихся ИП в прошлом году действительно стало больше, но добавил, что это явление всё же не приобрело массового характера.

Пока одни терпели крах, другие, несмотря на все сложности, решились открыть своё дело. Вторых оказалось даже больше, чем первых. Как свидетельствуют данные Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, в прошлом году количество ИП выросло на 4,8 процента и составило более 110 тысяч.

Власти региона объясняют это финансовой поддержкой малого бизнеса. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в 2021 году бизнесмены привлекли с помощью Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства свыше 10 млрд рублей.

Что нужно знать о банкротстве?

Процедуру банкротства физических лиц в России регулирует закон «О несостоятельности (банкротстве)». В документе говорится о том, что объявить о банкротстве человек может, когда он не способен погасить свои долги в установленный срок, так как его доходов и имущества не хватит на удовлетворение требований кредиторов. Это касается почти всех типов долгов, в том числе по кредитам. Исключения составляют, например, долги по алиментам и по возмещению вреда.

Если сумма долгов не превышает 500 тысяч рублей, процедура может пройти без суда и бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ).

В остальных случаях человек обязан сообщить о своём банкротстве. В течение 30 рабочих дней ему надо отнести в арбитражный суд заявление и документы, доказывающие неплатёжеспособность.

Чтобы суд признал гражданина банкротом, нужно чтобы тот работал или пытался трудоустроиться. Объявить себя неплатёжеспособным могут и те, кого уволили или кто тяжело заболел.

В ходе рассмотрения дела суд определит, какую из процедур проводить – реструктуризацию долга или реализацию имущества. В первом случае будут изменены сроки и условия погашения кредита (например, уменьшится размер ежемесячных выплат).

Если реструктуризация невозможна, результатом банкротства становится распродажа имущества гражданина на торгах и выплата всем кредиторам. Если вырученных денег и доходов гражданина не хватит, его освободят от обязательств.

Судебное банкротство предусматривает расходы на госпошлину, подачу объявлений, услуги юриста и финансового управляющего. Общая стоимость процедуры исчисляется десятками тысяч рублей.

Каковы последствия?

Во время процедуры банкротства человек не может осуществлять сделки с имуществом без участия финансового управляющего.

Банкротство портит деловую репутацию и ухудшает кредитную историю. В течение пяти лет после банкротства человек не может брать займы без указания на этот факт, а также снова обращаться за признанием своей неплатёжеспособности. Также ему временно будет запрещено занимать руководящие должности у юридических лиц и в кредитных организациях.

Для индивидуального предпринимателя процедура кончится потерей государственной регистрации и лицензий. Потом он в течение пяти лет не сможет снова стать ИП.

Если в поданном заявлении указан низкий доход, при этом у человека в собственности есть дорогое имущество, суд заподозрит его в фиктивном банкротстве. За это грозит административная или даже уголовная ответственность.

Кстати Банкротов среди юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в регионе, наоборот, стало меньше. Сейчас их насчитывается 344, а годом раньше было 349. Свердловская область – один из немногих регионов, где этот показатель сократился.