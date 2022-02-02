Владимир Якушев рассказал о достижении доковидного уровня занятости в УрФО

Полпред отметил рост в УрФО среднемесячной зарплаты на 7,3 %. Фото: с сайта полпреда президента в УрФО

Полпред президента РФ Владимир Якушев встретился онлайн с главами территориальных объединений Федерации независимых профсоюзов России субъектов, входящих в УрФО. Обсуждались средние зарплаты уральцев, реальные доходы, а также выполнение поручения лидера страны — достижение доковидного уровня занятости.

Отмечалось, что, по данным на конец 2021 года, уровень зарегистрированной безработицы в Уральском федеральном округе составлял 1 % и был ниже среднероссийского показателя – 1,1 %. В начале декабря "Областная газета" писала, что в Свердловской области целевой показатель по восстановлению численности занятого населения — 2 млн 035,1 тысячи человек — был достигнут на 99,5 %.

На совещании с Владимиром Якушевым обсуждались экономические итоги регионов за 2021 год. Полпред отметил рост в УрФО среднемесячной зарплаты на 7,3 % (данные за январь — октябрь). Прирост к аналогичному периоду 2020 года составил от 9,5 % в Свердловской области до 4,3 % на Ямале. Средняя зарплата у уральцев (58 021 руб.) на 6,5 % выше среднероссийской (54 479 руб.). Владимир Якушев отметил в этом роль профсоюзных организаций. К слову, накануне профсоюзному движению Свердловской области исполнилось 104 года.

"Рост реальных доходов людей —– это одна из приоритетных задач на 2022 год. Нужно понимать, что этот показатель — это не только рост заработной платы. При расчёте учитывается долговая нагрузка жителей УрФО, в том числе ипотечные и потребительские кредиты. И, конечно, нужно учитывать скачок инфляции, который произошёл в конце 2021 года: без него реальные доходы людей выросли бы ещё больше. Мы должны отслеживать все обстоятельства, которые влияют на этот показатель, и оперативно реагировать на новые тенденции", — приводит пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО слова Владимира Якушева, сказанные на совещании.

На совещании также подвели итоги реализации трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между полномочным представителем президента РФ, координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в УрФО, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО.