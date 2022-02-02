Свердловчанам выдали первые 400 биометрических загранпаспортов из криптокабины

Голосовой помощник в кабине подскажет, какие действия нужно совершить для оформления заявки Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области начали появляться первые криптобиокабины, в которых можно без очередей оформить биометрический паспорт. Одна из них недавно заработала в Екатеринбурге в офисе Многофункционального центра (МФЦ) на улице Академика Сахарова.

10 минут вместо часа

Многодетная мать Мария Фадеева специально приехала сюда из посёлка Бобровский. Женщина решила оформить документ почти в 50 км от дома, потому что так ей не пришлось стоять в длинных очередях. Она заранее собрала пакет необходимых документов, записалась на визит в офис МФЦ, приехала к назначенному времени и самостоятельно загрузила свои биометрические данные в устройство криптобиокабины – цветную цифровую фотографию и отпечатки пальцев. На всё ушло не больше десяти минут. Без применения криптобиокабин аналогичная процедура отнимает у людей около часа.

Мария признаётся, что ещё не придумала, куда отправится после получения загранника. Зато уверена в том, что путешествовать будет вместе с семьёй:

– Есть много стран, где нам хочется побывать. Например, очень манит Кения. С биометрическим паспортом пересечение границы проходит легче и быстрее. Поэтому и детям тоже хотим такие сделать.

Для юных граждан, кстати, процедура упрощена: детям до 12 лет дактилоскопию не делают.

Подробнее о порядке оформления документа рассказала директор Многофункционального центра Свердловской области Анастасии Девятых. По её словам, записаться в МФЦ для оформления биометрического загранпаспорта можно через мобильное приложение «ВнеОчереди», сайт mfc66.ru, колл-центр или в самом офисе в порядке живой очереди. Придя с документами в назначенное время, надо подойти к оператору и получить штрих-код. Для регистрации заявки необходимо не только передать биометрические данные, но и отсканировать российский паспорт:

– Сформированная заявка в зашифрованном виде поступает в МВД, а затем в систему «Госзнак» для изготовления документа. После этого документ приходит к нам в офис, и тогда заявитель может забрать его в удобное время. Это занимает от 30 дней до трёх месяцев. Госпошлина составляет 5 000 рублей для взрослого и 2 500 рублей для детей до 14 лет.

Данные защищены

Криптобиокабины производит концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Впервые разработку представили в Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ в 2019 году.

Изобретение внешне похоже на обычную фотокабину, но устроено гораздо сложнее. Криптобиокабина используется не только для сбора, хранения, передачи и проверки данных, но и – что самое главное – для их защиты. Представители компании – крупного провайдера цифровых услуг и решений, который выступил поставщиком биометрических услуг с криптографической защитой, – заверяют, что вся информация зашифрована, и её утечка невозможна.

Ещё одно преимущество криптобиокабины – в сохранении конфиденциальности персональных данных. Для оформления паспорта человек взаимодействует только с техникой, никому не передавая свои документы. Также снижается риск возникновения ошибок из-за человеческого фактора.

Первые подобные устройства заработали в Свердловской области в конце 2021 года. Сейчас в регионе насчитывается 15 криптобиокабин, ещё одна появится в феврале. Кроме екатеринбуржцев воспользоваться услугой могут жители Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Лесного, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и Сысерти. С момента открытия криптобиокабин там выдали уже порядка 400 загранников нового поколения. В дальнейшем такое оборудование должно появиться во всех отделениях МФЦ.

Фото: Алексей Кунилов

Справка Биометрический загранпаспорт – паспортно-визовый документ нового поколения, содержащий биометрические параметры человека для его идентификации. Эта информация хранится на специальном чипе. Внешне такой документ похож на загранпаспорт старого образца. Выдаётся сроком на десять лет. Выдача биопаспортов в России ведётся в пилотном режиме уже несколько лет. Изначально оформить такой документ можно было только в отделении МВД. Заграничный паспорт старого образца и биометрический имеют одинаковую юридическую силу. Второй вариант обеспечивает более быстрое прохождение пограничного контроля. В России ежегодно выдают 3 млн заграничных паспортов, 75 процентов из них – биометрические.

Кстати На прошлой неделе Министерство внутренних дел России предложило изменить правила регистрации транспортных средств и проводить эту процедуру также в МФЦ. В Многофункциональном центре Свердловской области этой инициативе рады. Более того, в учреждении уже готовы выделить первую площадку под такой офис – в ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге. Как сообщила корреспонденту «ОГ» Анастасия Девятых, пока этот вопрос находится на обсуждении с МВД, администрация молла уже готова выделить под это парковочное пространство.

Мария Фадеева стала одной из первых свердловчанок, подавших документы на загранпаспорт через криптобиокабину Фото: Алексей Кунилов