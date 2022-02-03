Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки

Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 87 $ за баррель. Фото: Алексей Кунилов

Страны ОПЕК+ провели 25-ю министерскую встречу. По итогам было принято решение сохранить план по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.

С российской стороны на онлайн-встрече присутствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба кабмина. Он сообщил, что общее исполнение сделки в декабре 2021 года достигало 122 %.

Отмечается, что в марте 2022 года российские нефтекомпании, согласно договорённостям в рамках ОПЕК+, смогут дополнительно увеличить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Это даст нам возможность на 90 % восстановить уровень сокращённого объёма. Напомню, что в мае 2020 года Россия сократила объём добычи на 2 млн баррелей суточного производства. Таким образом, с учётом принятого решения в марте мы выйдем на восстановление 1,8 млн баррелей суточной добычи", — добавил Александр Новак.

Следующая встреча пройдёт 2 марта.

Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле — на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

На ноябрь, декабрь, январь и февраль действовали договорённости об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.