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Экономика
3 февраля 2022, 12:04

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки

Надпись "Нефть"

Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 87 $ за баррель. Фото: Алексей Кунилов

Страны ОПЕК+ провели 25-ю министерскую встречу. По итогам было принято решение сохранить план по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.

С российской стороны на онлайн-встрече присутствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба кабмина. Он сообщил, что общее исполнение сделки в декабре 2021 года достигало 122 %. 

Отмечается, что в марте 2022 года российские нефтекомпании, согласно договорённостям в рамках ОПЕК+, смогут дополнительно увеличить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Это даст нам возможность на 90 % восстановить уровень сокращённого объёма. Напомню, что в мае 2020 года Россия сократила объём добычи на 2 млн баррелей суточного производства. Таким образом, с учётом принятого решения в марте мы выйдем на восстановление 1,8 млн баррелей суточной добычи", — добавил Александр Новак.

Следующая встреча пройдёт 2 марта.

Напомним, что в апреле страны договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле — на 441 тысячу. В рамках сделки Россия за эти три месяца планировала нарастить добычу на 114 тысяч баррелей в сутки.

На ноябрьдекабрьянварь и февраль действовали договорённости об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

Областная газета Свердловской области

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