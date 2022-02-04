Страной-партнёром ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге станет Казахстан

Товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году увеличился на 30 %. Фото: Александр Зайцев

Страной-партнёром международной промышленной выставки ИННОПРОМ в этом году станет Казахстан. Мероприятия пройдут с 4–7 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который является главой оргкомитета выставки, отметил, что такое решение поддержит позитивную динамику развития и укрепления торгово-экономических отношений между странами.

"Товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году увеличился на 30 %. И уже сейчас российские инвесторы, работающие в Казахстане, участвуют в проектах объёмом около 36 млрд долларов. При этом можно выделить отличные перспективы для сотрудничества в таких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, информационные технологии", — приводят организаторы ИННОПРОМа слова главы Минпромторга России.

Программный директор выставки Антон Атрашкин заявил, что июль 2022 года подарит много новостей об успешных сделках между бизнесменами из наших стран.

Основной темой выставки и деловой программы станет "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры". Там представят отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов.

Напомним, что международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2010 года. До этого странами-партнёрами становились Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия.

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