«Наша задача — заменить прямые траты областного бюджета на вложения инвесторов»

Дмитрий Ионин работает заместителем губернатора Свердловской области с 18 октября 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

В наступившем 2022 году значительно сократятся траты бюджета на инвестиционную привлекательность региона. Если в 2021 году расходы по госпрограмме превышали 3 млрд рублей, то на 2022 год запланирована сумма всего в 953 млн. Однако инвестиционные проекты на территории Свердловской области продолжают реализовываться. Так, на территории «Титановой долины» проектируются самолёты свердловского производства. Корреспондент «Областной газеты» посетил одну из площадок экономической зоны вместе с замгубернатора региона Дмитрием ИОНИНЫМ, курирующим сферу туризма, цифровизации и инвестиций.

Прорывная история

– Дмитрий, вы сейчас курируете те проекты и сферы, которые раньше критиковали как депутат. В частности, «Титановую долину». Поменялись ли ваши взгляды после назначения?

– Наш разговор проходит на площадке «Титановой долины», где основным резидентом является Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Очень крутая история с точки зрения того, что у нас никогда в Свердловской области не было самолётостроения малой и средней дальности, так что в принципе отрасль создаётся с нуля, и, по сути, это прорывная тема. На моей памяти – вторая. Первая была, когда «Синара» начала производить «Ласточки». Такого тоже никогда не было.

У нас принято говорить, что промышленность не развивается. Тем не менее здесь, на Уктусе, базовая отрасль представлена. Наша задача как правительства Свердловской области – помогать развиваться резидентам. Многие руководители регионов таких резидентов прямо с руками оторвали бы. К себе их старались завлечь чиновники из Ульяновска и Комсомольска-на-Амуре. Уральский завод гражданской авиации – наше местное предприятие, и наша задача – не только его удержать, но и помогать его развитию.

У кого-то может быть скептическое отношение к проектам особых экономических зон. И действительно, по стране было огромное число скандалов, в частности, относительно освоения средств. «Титановая долина» – это живой проект. И появление второй очереди данной особой экономической зоны как раз доказывает её востребованность. Именно поэтому проект «Титановой долины» я как раз поддерживал, даже возглавлял соответствующий совет по его реализации в Заксобрании области.

Недавно мы ещё трёх резидентов привели. На данной территории был создан медицинский кластер, где производится медицинская аппаратура.

– Расскажите подробнее о резидентах «Титановой долины» и в целом о концессиях, которые в данный момент прорабатываются.

– Примеров много – не только в промышленности, но и в социальной сфере. Это только кажется неподготовленным людям, что странно строить школу по концессии. Это государственная функция, и странно, что её осуществляет частник.

Но объясняю: допустим, стоит школа на тысячу человек полтора миллиарда рублей. Мы понимаем, что в микрорайоне Солнечный или в новом районе Берёзовского нужна школа. Приходит инвестор, и мы ему говорим: «Постройте школу. Вы её эксплуатируете, оборудуете. Строить её вы будете 2 года, затем ещё пять лет эксплуатировать. Потом мы у вас её возьмем и выплатим все деньги по графику. С одной стороны – мы получаем серьёзную рассрочку на много лет, а с другой – всё это позволяет нам привлечь софинансирование, от трети до половины средств нам даст Федерация. Если бы мы строили школу с нуля, нам нужны были бы 1 миллиард 200 миллионов рублей, которых сейчас в бюджете нет. А тут мы, по сути, получим школу за 750 миллионов рублей для областного бюджета и 600 миллионов федеральных денег. Застройщику это интересно с точки зрения того, что ему важно развитие инфраструктуры района присутствия. Нам интересно что затрат меньше.

Говоря о первой очереди «Титановой долины», очень хорошо, что ЕВРАЗ зашёл на площадку вместе с РЖД. Там сейчас по концессии строится ветка железной дороги, и они там будут производить колёсные пары. За счёт того что базовый город ЕВРАЗа – Нижний Тагил, получится в том числе и кадры привлечь в проект, потому что это тоже внутриевразовская история. Если мне память не изменяет, за многие годы это вообще первая железнодорожная ветка, построенная в регионе, и это удалось сделать по концессии.

– Но многие концессии на уровне того же Екатеринбурга прогорели…

– Концессия концессии рознь. Если в каком-нибудь муниципалитете главаподписывает концессию – отдать сети ЖКХ своему другу, с которым он в баню ходит, – это одна история. А привлечение денег ЕВРАЗА и РЖД, как вы понимаете, совсем другая.

Мы здесь сейчас находимся потому, что реально видим и понимаем, что эту промплощадку надо строить дальше. Самолёты в действующие цеха такими темпами не влезут, а производство нужно делать массовым. Пока это штучная история, а если история штучная, то себестоимость повыше. Сейчас, конечно, есть госзаказ на эти самолёты, и хотелось бы, чтобы они пошли широко в малую и среднюю авиацию, потому что сегодня массово по России её нет. Разве только где-нибудь в Якутии.

Кстати, на меня выходили коллеги по Госдуме, представляющие Якутию, узнав, что я курирую эту сферу, с предложением купить самолёты. Они посмотрели экономические составляющие и сказали, что это дороговато. Но в случае если мы начнём массовое производство, это можно будет реально покупать, потому что сейчас больше покупают подержанные зарубежные аналоги. Мы понимаем, что надо развить эту площадку для этого. У нас есть договорённости с инвесторами.

Уже не касаясь территории «Титановой долины» и говоря о поддержке инвестором, можно вспомнить, например, самый крупный инвестиционный проект в регионе, поддержанный в своё время губернатором Евгением Куйвашевым – это строительство доменной печи на НТМК. В принципе доменные печи не строились на металлургических заводах с советских времён. Были даны налоговые льготы на сумму почти 6 миллиардов рублей, но эти деньги окупились всего за несколько лет, и сейчас налоги, которые поступают от этой домны, уже приносят прибыль бюджету. При поддержке Свердловской области через механизм приоритетного инвестиционного проекта удалось реализовать строительство новейшего современного прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлургическом заводе стоимостью более 45 миллиардов рублей.

– Сейчас в «Титановой долине» 19 резидентов, а реально работающих предприятий намного меньше (если правильно помню – не больше 10). С чем связан такой разрыв?

– Якорные крупные предприятия первой площадки – это, в частности, «Уралбоинг» и «Аллегро» (имею в виду проект ЕВРАЗ и РЖД). То, что не всем резидентам потом под силу всё это тащить – такая ситуация есть, и она общая для технопарков. Если резиденты не могут работать в «Титановой долине», мы на них накладываем штрафные санкции, то есть взимаем неустойку за выход из проекта.

Штрафные санкции министерства экономического развития составляют 5 миллионов рублей. На Клондайк всегда стремились авантюрные предприниматели: когда они слышат про налоговые льготы, то приходят и говорят: мы сейчас зайдём в проект, а потом придумаем, где найти деньги. Не думаю, что на сегодняшний день это большая проблема. Главное, чтобы эти резиденты замещались на реально работающие организации. Тем более в законодательной базе за это время проявилось много поправок и ужесточились требования к резидентам по источникам финансирования. Они уже не могут прийти со справкой, что возьмут у «тёти» кредит.

Тема с медицинскими кластерами вообще появилась в процессе. И постепенно удалось собрать предприятия этого сектора на одной площадке. Ведь крупных медицинских производств в Свердловской области крайне мало. Есть история с Богословским индустриальным парком в Краснотурьинске. Он далеко не всем инвесторам подходит с точки зрения логистики, но нам интересно привести туда тех, кто рядом. Понятно, что это скорее лесное и нефтяное производства.

Урал станет туристической меккой

– Зачем создаётся департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства, если он дублирует функции Центра развития туризма в Свердловской области? Раньше этот центр возглавляла Эльмира Туканова, к ней были многочисленные нарекания. Затем она уезжала в Уфу, теперь вернулась снова. Эта сфера подконтрольна вам.

– Причины создания отдельного органа власти в том, что в нынешнем году в стране и у нас в Свердловской области, соответственно, начал реализовываться национальный проект по развитию туризма, который будет действовать до 2035 года. На региональном уровне становится гораздо больше полномочий в этой сфере, например, создание туркластеров, разработка мастер-планов и многое другое. На это выделяются существенные средства. Их будут выделять две структуры: Ростуризм и госкорпорация «Туризм.РФ». Причём «Туризм.РФ» – это структура не Ростуризма, а Министерства строительства России. Потому что они будут вкладывать деньги в развитие туристической инфраструктуры. Это два крупных федеральных игрока, которые будут влиять на туризм в целом, и как минимум должен быть соответствующий орган власти, с которым Федерация будет вести разговор.

Просто государственные бюджетные учреждения, конечно, не могут общаться с органами власти федерального уровня. То есть для того, чтобы привести сюда федеральные деньги, должен быть соответствующий орган власти, который был создан по поручению губернатора в конце прошлого года.

Про Эльмиру Наильевну в туристическом сообществе могут быть разные отзывы. Лично я считаю её одним из лучших профессионалов сферы туризма. Причём известную на федеральном уровне. А так про любого человека, который что-то делает, можно сказать хорошо или плохо. Гораздо хуже, когда про тебя ничего не могут сказать. Это означает, что ты ничего не делаешь и ты бесполезен. А если тебя критикуют, то пусть критикуют. И у меня есть такие критики. И у многих других деятельных людей. Я помню, что в бытность Тукановой директором Центра развития туризма это была живая и яркая структура, занимавшаяся туристическими вопросами. За время же её отсутствия в регионе действительно наметился определённый спад активности в работе ЦРТ.

В целом если говорить про туристические кластеры, то в Свердловской области точек притяжения для туристов сейчас недостаточно. Их надо развивать. Например, могу рассказать про Сысертский район и мэра Сысерти Дмитрия Нисковских. У них есть заброшенное промышленное предприятие, на которое со всей области съезжаются люди и проводят там время и участвуют в различных мероприятиях: начиная от кулинарных тренингов и заканчивая концертами. Это внутренний туризм. И таких примеров сейчас уже достаточно много, им надо помогать развиваться.

– Вы никогда не думали о том, что соседняя Казань лидирует во всех туристических рейтингах и её называют одной из «мекк российского туризма», а Екатеринбург далеко не первый в рейтинге.

– Казань умеет отлично работать и привлекать федеральные деньги, и наша задача тоже это делать. Тут как раз нет никакой зависти. Я очень хорошо общаюсь со своими коллегами из Госдумы, которые представляли Татарстан, и вижу, как они отрабатывают различные программы, в частности, по привлечению федерального финансирования. У нас такая же задача сегодня.

Развитие — всегда интересно

– Вы работаете всего три месяца в этой должности. Насколько сложнее вам было перестроиться?

– Мне это крайне интересно. Разве что совсем не высыпаюсь, работа забирает подавляющее большинство времени и сил. В сравнении с Госдумой здесь, конечно, многое по-другому, да и я теперь под несколько другим углом смотрю на всё.

Это драйвовая деятельность, потому что сфера очень интересная. Я заместитель губернатора по направлению "развитие". Курирую министерство инвестиций и развития, министерство цифрового развития и департамент развития туризма. А развитие – это всегда интересно. Я считаю, что у меня есть определённый опыт работы в органах власти для того, чтобы заниматься и стратегическими вопросами, и текущими. Что, собственно, и должен сочетать заместитель губернатора, отвечая за полученные результаты перед первым лицом.

– Насколько вас устраивает работа КРСУ и Агентства по привлечению инвестиций?

– Отвечая на этот вопрос, могу сказать, что мне губернатором поставлена задача – провести аудит всех институтов развития, в том числе и КРСУ, и Агентства по привлечению инвестиций и заняться, где необходимо, их реорганизацией. У меня есть определенное видение и мнение, как это будет выглядеть, но пока я не могу поделиться, так как мы будем все это обсуждать с моим руководителем. Ранее по КРСУ у меня была критика насчёт денег, которые там тратились. Например, по проектам малоэтажного строительства, ряду индустриальных парков и так далее. Вопросы были у многих, в том числе и у меня как депутата. По сути, сейчас у меня другая задача: не слепо тянуть всё наследие, а наоборот, разобраться, что стоит тянуть, а что нет. Нужно смотреть, сколько финансов в регион принёс тот или иной проект. И будут, конечно, кадровые изменения. Но озвучивать такие решения – прерогатива губернатора.

- Произойдёт сокращение трат бюджета на инвестиционную привлекательность региона в 2022 году. Но вы как замгубернатора взаимодействуете с федеральными органами власти в рамках инструментов так называемого «инфраструктурного меню». Какие-то финансы дополнительные уже удалось выбить?

– Наша задача – заменить прямые траты областного бюджета на те инструменты, которые позволяет законодательство, в частности, через поддержку инвесторов, например, налоговые льготы.