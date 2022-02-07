AliExpress построит в Екатеринбурге фулфилмент-центр

Новый склад начали строить в декабре 2021 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В третьем квартале 2022 года в Екатеринбурге появится фулфилмент-центр AliExpress общей площадью 74 тысячи квадратных метров. Начало строительства объекта обсудили вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и представители "AliExpress Россия".

Новый склад начали строить в декабре 2021 года. Уже завершены земляные работы и установлено почти 50 % свай – порядка 4 тысяч. В строительстве объекта принимают участие более 200 свердловчан.

"Для региона важны капитальные вложения крупных игроков, развивающих инфраструктурные проекты. Такие проекты создают дополнительные рабочие места, способствуют развитию сопутствующих отраслей, а также благоприятствуют развитию малого и среднего предпринимательства. Девяносто процентов строительных материалов для объекта закупаются у предприятий Свердловской области, которая традиционно сильна в строительстве", — заявил Олег Чемезов.

В строительство фулфилмент-центра будет вложено порядка 6 миллиардов рублей. Мощность склада составит около 200 тысяч отправлений в сутки. Новый склад AliExpress позволит быстрее доставлять заказы, например, товары отечественных производителей будут доставляться в течение 3 дней.

Сейчас с AliExpress Россия работает более 3,6 тысячи продавцов из Свердловской области. Ещё год назад их было почти в 3 раза меньше. Около 1,8 тысячи продавцов — индивидуальные предприниматели, 1,5 тысячи — юридические лица и ещё 300 продавцов — самозанятые. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, по числу местных продавцов на AliExpress Средний Урал входит в топ-3 среди всех субъектов РФ.

"Фулфилмент-центр в Екатеринбурге — первый региональный склад AliExpress Россия, строительство которого позволит сократить сроки доставки заказов от российских поставщиков до одного дня. Помимо этого мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт Кольцово. <...> Это позволит сократить сроки доставки товаров из Китая до 7 дней», — отметил директор "AliExpress Россия" Григорий Орлов.