Владимир Путин оценил готовность Казахстана стать страной-партнёром ИННОПРОМ-2022

Владимир Путин выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет и далее расширяться. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку решению Казахстана стать страной-партнёром выставки ИННОПРОМ. Об этом он заявил по итогам встречи в Москве с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

"Высоко ценим согласие Казахстана выступить в этом году страной-партнёром нашей международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая традиционно проходит в Екатеринбурге", — подчеркнул президент РФ. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер уверен, сотрудничество двух стран будет и далее расширяться по нарастающей. Он отметил, что Россия и Казахстан — ключевые экономические партнёры. Даже в условиях пандемии двусторонний товарооборот между странами растёт устойчивыми темпами. В прошлом году он достиг 25,6 миллиарда долларов. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а казахстанские в нашей стране — 4,6 миллиарда.

Говоря о торгово-экономическом и межрегиональном сотрудничестве, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между обеими странами и регионами занимает порядка 70 %. "Продуктивное партнёрство Казахстана и России постоянно расширяется за счёт новых инновационных точек роста", — сказал он.

О том, что Казахстан в этом году станет страной-партнёром международной промышленной выставки ИННОПРОМ, "Областная газета" писала 4 февраля. Мы сообщали, что по мнению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который является главой оргкомитета выставки, такое решение поддержит позитивную динамику развития и укрепления торгово-экономических отношений между Казахстаном и Россией.

Выставку ИННОПРОМ планируется провести с 4 по 7 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Её основной темой станет "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры".