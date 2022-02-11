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Экономика
11 февраля 2022, 12:59

Бизнес-омбудсмен представила Евгению Куйвашеву ежегодный доклад

Елена Артюх

Елена Артюх поблагодарила главу региона за за принятые решения, которые позволили бизнесменам чувствовать себя уверенней. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх представила главе региона Евгению Куйвашеву доклад за 2021 год. Речь в нём шла о мерах противодействия последствий влияния пандемии на бизнес.

В частности, Елена Артюх поблагодарила губернатора Свердловской области от лица предпринимательского сообщества за принятые решения, которые позволили бизнесменам чувствовать себя уверенней в этот непростой период. Например, льготирование транспортного налога для международных грузоперевозчиков помогло поддержать отрасль. При этом, как сказала, не все эти системные решения связаны с темой коронавируса.

"Жизнь продолжается. Думать нужно не только о сегодняшнем дне, преодолевать различные препятствия, - такие слова бизнес-омбудсмена приводит департамент инфорполитики региона. - Хочу сказать спасибо за то, что на территории Свердловской области в максимальном объёме реализованы возможности применения патентной системы налогообложения".

Евгений Куйвашев отметил, что минувшие два года стали непростыми для бизнес-сообщества Среднего Урала. С некоторыми проблемами уже удалось справиться.

"Главное - мы восстановили все тенденции по сохранению рабочих мест,  - подчеркнул глава региона, добавив, что безработица в Свердловской области уже вышла на допандемийный уровень. Кто-то из предпринимателей сменил род деятельности, а кто-то - модель управления бизнесом.

Как заметила Елена Артюх, некоторые из них стали самозанятыми. При этом в нашем регионе - самое динамичное увеличение числа таких индивидуальных предпринимателей. Кроме того, говоря о работе комиссий по рассмотрению споров по определению кадастровой стоимости, бизнес-омбудсмен добавила, что это эффективный инструмент досудебного урегулирования споров, который не отвлекает огромное количество ресурсов ни у государства, ни у бизнеса.

С такие доклады Елена Артюх представляет губернатору Свердловской области ежегодно. В частности, на прошлогодней встрече она тоже поднимала тему влияния пандемии на бизнес.

Областная газета Свердловской области

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