Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 9,5%

Прогноз инфляции по итогам 2022 года повысили с 4–4,5 % до 5–6 %. Фото: Галина Соловьёва

Совет директоров Банка России на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п. — до 9,5 %. Ключевая ставка повышается восьмой раз подряд.

Прогноз инфляции по итогам 2022 года повысили с 4–4,5 % до 5–6 %. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7 %. Также в первом месяце 2022 года увеличились месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен.

"С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, преимущественно отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в основном из-за усиления геополитической напряженности. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок", — говорится на сайте Центробанка.

Рост ВВП в 2022 году составит от 2 % до 3 %. В следующем году экономика России вырастет на 1,5–2 %, а в 2024-м — на 2–3 %.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет приниматься решение о ключевой ставке, пройдёт 18 марта.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6 % годовых), апреле (до 5,5 % годовых), июне (до 4,5 % годовых) и июле (до 4,25 %). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре, декабре и феврале.

19 марта, впервые с 2018 года, совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5 %. Затем 23 апреля ключевая ставка была повышена до 5 %, 11 июня — до 5,5 %, 23 июля — сразу до 6,5 %, 10 сентября — до 6,75 %, 22 октября — до 7,5 %, а 17 декабря — до 8,5 %.