Средний Урал вошёл в число лидеров нацпроекта "Производительность труда"

Свердловская область одной из первых включилась в реализацию нацпроекта "Производительность труда". Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область заняла шестое место в рейтинге лидеров национального проекта "Производительность труда". Такие данные опубликованы по итогам исследования, проведённого Минэкономразвития РФ.

Напомним, что этот нацпроект направлен на обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны и темпа устойчивого роста доходов россиян.

"В 12 регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, —сообщается на сайте министерства. — Там активнее используют программы поддержки нацпроекта". Также отмечено, что в эту группу вошли Краснодарский край, Ростовская область, Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.

По информации департамента информполитики региона, Свердловская область одной из первых включилась в реализацию нацпроекта. Сейчас в этот процесс вовлечено 129 предприятий, представляющих разные отрасли. Участие в нацпроекте в среднем на 40 % позволяет сократить время протекания процессов. Есть и другой плюс: в полтора раза повышается выработка на одного сотрудника.

В исследовании Минэкономразвития РФ оценило, насколько широко в регионах используют программы нацпроекта. Также в нём учитывалось число предприятий, на которых производительность выросла более чем на 5 %. Например, на Среднем Урале она увеличилась на большем количестве предприятий, чем в среднем по России.

"Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга", — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов. По его словам, речь идёт не только об адресной помощи центров компетенций, но и о программах повышения квалификации, льготного кредитования и помощи в выходе на экспорт. Он добавил, что пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить производственную культуру.

В конце января "Областная газета" писала, что за 11 месяцев 2021 года предприятия региона произвели и отгрузили продукции на сумму 2 трлн 735 млрд рублей. Это почти на 30 % выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Свердловская область включится в новый федеральный проект "Профессионалитет". Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Программа предусматривает предоставление грантов на создание образовательно-производственных кластеров. Планируется, что наш регион вступит в проект по двум базовым для региона отраслям — машиностроению и металлургии.