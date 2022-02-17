Свердловский центр поддержки экспорта вошёл в пятерку лидеров по России

Благодаря содействию ЦПЭ в прошлом году в международных выставках участвовали 59 предприятий. Фото: Павел Ворожцов

По итогам прошлого года Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства занял пятое место среди аналогичных институтов страны. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный Российским экспортным центром (РЭЦ).

Как сообщается на сайте РЭЦ, рейтинг учитывает несколько факторов. В их числе охват поддержки экспорта в регионе, количество новых экспортёров, объёмы экспортных поставок и их география. При этом за год Свердловская область улучшила позиции в рейтинге на шесть пунктов.

По информации департамента информполитики региона, в исследовании РЭЦ также оценивались достигнутые показатели эффективности, страновая диверсификация, уровень вовлечения малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность и обеспеченность доступа к финансовым услугам РЭЦ и его дочерних организаций.

Совместная работа нашего региона с РЭЦ проводится в рамках задач, поставленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по реализации на Среднем Урале нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что за год региональный ЦПЭ в поднялся рейтинге с одиннадцатого места на пятое благодаря комплексной поддержке бизнеса и назвал это большим достижением. По его словам, центр решает многие задачи. В частности, помогает найти зарубежных партнёров, сопровождает бизнес-миссии, организует участие в выставках, помогает в сертификации и прохождении таможенных процедур, в выходе на маркетплейсы.

"В 2021 году при содействии Центра поддержки экспорта свердловские компании заключили международные контракты на сумму более 60 миллионов долларов", — подчеркнул Валерий Пиличев.

Сообщается, что эти контракты заключены с контрагентами из 54 стран мира. Среди них Австралия, Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Вьетнам, Германия, Израиль, Канада, Южная Корея, Латвия, Монголия, Новая Зеландия.

Как рассказала руководитель регионального ЦПЭ Татьяна Лагунова, особое внимание центр уделяет расширению делового сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза с Казахстаном, Арменией и Киргизией, укреплению связей со странами СНГ, Евросоюза, развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, закреплению предприятий Среднего Урала на рынках Африки и Ближнего Востока.

Так, в прошлом году оказано более 1,3 тысячи различных услуг для 558 компаний. Благодаря содействию ЦПЭ в международных выставках участвовали 59 предприятий. При его участии 38 компаний развивали международную деятельность через маркетплейсы. Оказано 77 комплексных услуг по содействию в поиске и подборе иностранных покупателей и 67 — по сопровождению экспортного контракта, 19 компаний прошли акселерационные программы, в том числе "Экспортный форсаж" — программу, которая стимулирует быстрый выход на экспорт.

Вчера "Областная газета" писала, что Средний Урал вошёл в число лидеров нацпроекта "Производительность труда". А в конце января наше издание сообщало, что за 11 месяцев 2021 года предприятия региона произвели и отгрузили продукции на сумму 2 триллиона 735 миллиардов рублей. Это почти на 30 % выше показателя за аналогичный период 2020 года.