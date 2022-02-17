Уровень инфляции в Свердловской области достиг 8,2 %

На цены на овощи продолжают влиять последствия летней засухи. Фото: Алексей Кунилов

В январе на Среднем Урале незначительно по сравнению с декабрём прошлого года выросла инфляция: с 8,1 % до 8,2 %. Этот показатель по-прежнему остаётся ниже среднего уровня по России, который составляет 8,7 %.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России, в первом месяце года в регионе подорожали тепличные овощи — огурцы и помидоры. Объясняется это тем, что товаропроизводители, специализирующиеся на этой продукции, закладывают в цены издержки на удобрения, семена, упаковку и горючее, стоимость которых выросла в прошлом году. На цены на овощи продолжают влиять и последствия летней засухи. Так, из-за плохого урожая в Свердловскую область завозили капусту из других регионов России. При этом отмечается, что темпы роста цен на продукты питания на Среднем Урале ниже, чем в среднем по стране (8,9 % и 11 % соответственно).

В январе "Областная газета" писала, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,39 %. Об этом свидетельствуют данные Росстата об индексе потребительских цен.