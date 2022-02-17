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Экономика
17 февраля 2022, 14:51

Молодёжи предложили выделить по 10 тыс. рублей на пенсию

деньги

Представителями нескольких ведомств данная инициатива была поддержана. Однако ещё обсуждается сумма. Фото: Алексей Кунилов

Молодым людям, которые не смогли сформировать пенсионные накопления из-за моратория, могут дать по 10 тыс. рублей. Предполагается, что эти деньги станут стартовым капиталом в добровольной пенсионной реформе. 

Соответствующее предложение было озвучено Российским союзом промышленников и предпринимателей, пишут "Известия". Свою позицию представители РСПП хотят оформить в качестве законодательных инициатив, а пока направили её в правительство, законодателям и в ЦБ.

"Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счёт софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тысяч рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета", — отметил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и соцстрахованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

По его словам, данная инициатива уже обсуждалась с представителями Минфина, Банка России, Минтруда, ПФР и других ведомств. И в целом была одобрена.

Добавим, с 2014 года на формирование накопительной пенсии введён мораторий. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 % от зарплаты граждан направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма действует до 2023 года включительно.

Областная газета Свердловской области

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