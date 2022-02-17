На Урале открылся распределительный центр "Детского мира"

Новый распределительный центр обеспечит в Берёзовском тысячу рабочих мест. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня в Берёзовском открыли распределительный центр "Детского мира". Товары из него будут развозить по всему Уральскому федеральному округу.

Новый распределительный центр построен на площади 63,2 тысячи "квадратов". Благодаря ему планируется повысить скорость выполнения онлайн-заказов по УрФО, а также их долю в общем объёме продаж. Кроме того, через центр будут осуществляться поставки в более чем 250 магазинов.

"Губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание развитию собственной экспортно ориентированной грузовой базы, что позволяет Свердловской области укреплять свои позиции транспортно-логистического центра и в партнёрстве с бизнесом запускать такие крупные инфраструктурные проекты", — отметил замглавы региона Дмитрий Ионин.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным регионального департамента информполитики, проект реализован при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Инвестиции в создание распределительного центра оцениваются в 3 млрд рублей.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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