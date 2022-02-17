Игрушки ищут сотрудников

Гендиректор ПАО «Детский мир» Мария Давыдова рассказала Дмитрию Ионину о характеристиках нового распредцентра. Фото: Павел Ворожцов

Это первый склад федеральной торговой сети, открытый за пределами Московской области. В нём для березовчан и жителей соседних городов уже создано 600 новых рабочих мест, в дальнейшем их количество будет увеличено до 1000.

Работу здесь смогут получить грузчики, административный персонал, специалисты, которые будут заниматься приёмкой, комплектовкой и отгрузкой товаров, следить за их качеством.

Значимость этого объекта для Берёзовского заключается ещё и в том, что с его вводом в городе оформилась и начала развиваться южная промышленная зона. Распределительный центр возведён на территории индустриального парка «PNK Парк Берёзовский», расположенного в трёх километрах от Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Распредцентр построили чуть больше, чем за год: официально о начале работ стало известно в декабре 2020 года. Объём инвестиций в проект составил более 3 млрд рублей.

Общая площадь склада превышает 63 тысячи квадратных метров. Уже в ближайшее время там смогут разместить 1,5 млн торговых наименований. В перспективе руководство компании рассчитывает расширить ассортимент до почти 2,5 млн позиций. В основном это будут игрушки, одежда и другие товары, не требующие особых условий хранения, так как в новом складе нет специальных помещений, например, для детского питания. Его на Урал продолжат завозить из двух других распределительных центров «Детского мира», расположенных в Подмосковье.

По словам генерального директора ПАО «Детский мир» Марии Давыдовой, наличие крупного склада под Екатеринбургом обеспечит уральцев более широким выбором детских товаров, которые будут доставляться им в течение одного дня:

– В этот распределительный центр будут поставлять около 80 процентов онлайн-заказов со всего Уральского федерального округа. Также мы планируем запитать с этого склада более 250 магазинов со всего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на открытии распредцентра рассказал, что проект был реализован во взаимодействии с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области, и отметил, что правительство региона готово к дальнейшему сотрудничеству с ПАО «Детский мир»:

– Губернатор Евгений Куйвашев уделяет особое внимание развитию собственной экспортно ориентированной грузовой базы, что позволяет Свердловской области укреплять свои позиции транспортно-логистического центра и в партнёрстве с бизнесом запускать такие крупные инфраструктурные проекты. Нам есть что предложить с точки зрения участия в программах по налоговым льготам, по оптимизации работы предприятия. Надеемся, что в дальнейшем, оценив преимущество нашего региона, руководство ПАО «Детский мир» подумает о расширении своего присутствия на Урале.

Замгубернатора также обратил внимание на то, что Свердловская область находится на пересечении транспортных потоков между Европой и Азией, поэтому перед региональными властями сейчас стоит задача развивать её логистический потенциал:

– Мы стремимся привести сюда крупных игроков рынка. Поэтому кроме «Детского мира» у нас сейчас прорабатывается проект логистических центров онлайн-ритейлеров Wildberries и Ozon. Мы периодически встречаемся с предприятиями, которые проявляют интерес к нашему региону. И это не только три названных маркетплейса – их уже более десятка. Этому способствует развитие транспортной инфраструктуры Свердловской области, в том числе строительство трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург и создание хаба в Кольцово.