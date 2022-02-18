В области упало производство мяса, подорожали свинина и курица

Обеспеченность Свердловской области мясом птицы собственного производства составляет 75 процентов. Фото: Павел Ворожцов

Впервые за последние пять лет в регионе уменьшились объёмы поставок скота на убой. Снижение составило почти 10 процентов в основном за счёт мяса птицы. Но дефицита мясной продукции свердловчане не заметили, образовавшуюся брешь закрыли поставками из других регионов.

Свиноводы в плюсе

Согласно данным управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям (Свердловскстат), хозяйства всех категорий Среднего Урала произвели в 2021 году скота и птицы на убой в живом весе 252,1 тысячи тонн, что составило 90,6 процента от объёмов, произведённых в Свердловской области годом ранее (278,2 тысячи тонн). Снизили выработку мяса как сельскохозяйственные организации, фермеры, индивидуальные предприниматели, так и владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Многие связывают это с тем, что впервые за много лет в 2021 году на Среднем Урале были зафиксированы очаги птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС). Если грипп птиц на территории области был вовремя локализован и практически не нанёс вреда, то очаги африканской чумы свиней распространились на несколько сельскохозяйственных территорий региона. Пострадали в основном индивидуальные предприниматели и владельцы ЛПХ, чьё поголовье свиней оказалось в так называемых угрожаемых карантинных зонах и было изъято. Всего из-за АЧС пришлось ликвидировать 1 784 свиньи. В масштабах области это капля в море. Например, по данным того же Свердловскстата, в регионе по итогам 2021 года имелось 375,4 тысячи свиней, на 12 тысяч больше, чем годом ранее. Прибавку дали сельскохозяйственные организации, а вот фермеры и индивидуальные предприниматели ушли по поголовью свиней чуть ли не в ноль: именно они и пострадали от АЧС.

Также у части свиноводов были косвенные потери: на предприятиях, попавших из-за карантина в зоны наблюдения, временно приостановили реализацию свиней. В такой ситуации, например, оказался ирбитский колхоз «Урал». Правда, это не коснулось крупных свиноводческих предприятий, имеющих высокую степень ветеринарной защиты. Не пострадал от АЧС и главный производитель мяса в области, свинокомплекс «Уральский», дающий почти 80 процентов свинины, вырабатываемой в регионе.

– На промышленном производстве свинины ситуация с АЧС в области никак не сказалась, – подтвердил генеральный директор АО «Свинокомплекс «Уральский» Владимир Стогний. – По году «валовка» в живом весе составила около 60 тысяч тонн.

Птицеводы в минусе

Снижение мясного производства в регионе произошло главным образом из-за проблем в другой мясной отрасли – птицеводстве, где из-за засухи и увеличения затрат на корма стала расти себестоимость продукции. На этом фоне с середины прошлого года не утихали слухи о закрытии третьей по объёмам производства мяса птицы птицефабрики Свердловской области – «Среднеуральской», входящей в челябинский агрохолдинг «Равис». В конце года птицефабрика закрылась, а оборудование было законсервировано. В последние годы к «Среднеуральской» были многочисленные претензии со стороны контролирующих органов из-за нарушений экологического законодательства.

Также в сентябре прошлого года должен был состояться аукцион по продаже ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», находящейся в собственности Свердловской области. Но из-за того, что ни одной заявки не поступило, аукцион отменили. В начале февраля этого года министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев заявил, что «поиск инвесторов продолжается. Но о продаже птицефабрики «Рефтинская» речи не идёт. Идёт речь только о вливании в уставный капитал инвестора для дальнейшего развития».

«Рефтинская» – крупнейшая птицефабрика Свердловской области по производству бройлеров, дающая почти половину куриного мяса. В прошлом году птицефабрика реализовала птицы на убой в объёме 53,5 тысячи тонн, что составило всего 82,4 процента от уровня 2020 года. Это вкупе с закрытием «Среднеуральской» сказалось на снижении объёмов выработки куриного мяса в области: производство мяса птицы в живом весе составило 113,1 тысячи тонн по сравнению с 137,4 тысячи тонн в 2020 году.

Единственная из мясных птицефабрик, которая нарастила в прошлом году производство, – «Первоуральская», входящая в структуру АО «Птицефабрика «Свердловская». После закрытия «Среднеуральской» первоуральцы вышли на третье место по производству курятины в области после «Рефтинской» и агрофирмы «Северная».

Мясо из 35 регионов

Средний Урал не является самодостаточным по мясу регионом: мы производим меньше, чем потребляем. При снижении собственного производства это всё больше заметно по ассортименту мясной продукции, представленной на наших прилавках: зачастую привозной на них больше, чем местной. В 2020 году, по данным Свердловскстата, ввоз в Свердловскую область мяса и птицы (кроме субпродуктов) составил 83 тысячи тонн – почти четверть от потребляемого населением региона количества. За 9 месяцев 2021 года было поставлено 56,8 тысячи тонн мяса. Тройка основных регионов-поставщиков по итогам 2020 года выглядит так: Белгородская область – 24,6 тысячи тонн, Челябинская область – 23,4 тысячи тонн, Республика Татарстан – 17,9 тысячи тонн.

Среди других крупных поставщиков мяса – Тамбовская, Курская, Брянская, Пензенская и Кировская области. Поставки мяса из этих регионов в позапрошлом году составили от двух до пяти тысяч тонн. А всего к нам завозят мясо 35 регионов страны практически со всех федеральных округов, кроме Дальневосточного.

Курятина в лидерах по росту цен

Но, судя по итогам 9 месяцев 2021 года, объёмы ввоза мяса на территорию области снижаются. В совокупности с падением местного производства это может свидетельствовать об уменьшении общего потребления мяса. Одна из причин – подорожание продукции. Так, по данным Свердловскстата, в январе 2022 года, по сравнению с январём 2021 года, средняя потребительская цена на свинину в регионе выросла на 11,22 процента, на кур охлаждённых и мороженых – на 19,32 процента.

Впрочем, цена на мясо птицы выросла по всей стране. Так, в октябре прошлого года Росстат сообщал об увеличении цен на курятину на 19,7 процента с января 2021 года. Кура дорожает в стране не первый год, по данным федерального Центра агроаналитики, особенно этот процесс стал заметен с июня 2020 года. И сегодня не редкость увидеть на прилавке тушку бройлера по цене 200 рублей за килограмм. При этом в марте 2014 года тот же Свердловскстат фиксировал среднюю цену курицы за килограмм в розничной сети 108,5 рубля («ОГ» писала об этом в номере за 13 мая 2014 года в материале «Свердловские птицефабрики поддержат субсидиями». – Прим. ред.). Тогда цены на курицу были на самом низком уровне. И вот за 8 лет курица подорожала почти в два раза. Возможно, одна из причин снижения местного производства курятины заключается в резком росте цен на неё и падении покупательского спроса.