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Экономика
21 февраля 2022, 14:08

Минфин РФ направил в правительство проект закона "О цифровой валюте"

Правительство РФ

В Правительство РФ поступил проект федерального закона "О цифровой валюте", разработанный Министерством финансов РФ. Фото: Владимир Мартьянов

В Правительство РФ поступил проект федерального закона "О цифровой валюте", разработанный Министерством финансов РФ. Закон предлагает использовать криптовалюты только в качестве инструмента инвестиций.

В документе Минфина указано, что проведение операций на криптобиржах и криптообменниках ("операторы" в тексте закона) будет разрешено, однако пользоваться цифровыми валютами в качестве средства платежа будет по-прежнему запрещено. В связи с этим в проекте закона прописаны требования к операторам, которые могут вести криптовалютную деятельность.

"Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. Для этого будет создан специальный реестр операторов", — сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта, близкого к финансово-экономическому блоку кабмина.

Правительство должно выбрать орган, который будет лицензировать и контролировать операторов. Чтобы получить лицензию, зарубежные криптовалютные биржи должны будут пройти регистрацию в России.

Кроме того, закон предусматривает защиту прав и интересов инвесторов: все криптобиржи обязуются сообщать гражданам о высоких рисках, связанных с покупкой цифровых валют. Граждане должны будут пройти онлайн-тест перед тем как приобрести криптовалюту, в то время как квалифицированные юрлица смогут совершать операции без ограничений.

Напомним, в середине января 2022 года директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила с докладом о трендах и рисках на рынке криптовалют. Регулятор предложил ввести в России запрет на выпуск, майнинг и оборот криптовалют. Министерство финансов не поддержало столь радикальную позицию Банка России, указав на необходимость более жёсткого регулирования рынка.

Областная газета Свердловской области

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