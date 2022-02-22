Курс евро превысил 91 рубль. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня курс евро на торгах Московской биржи поднялся выше 91 рубля. Такой рост произошёл впервые с апреля 2021 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи, в 10:17 мск курс евро расчетами "завтра" рос на 1,1 рубля и достиг 91,25 рубля, а курс доллара — на 97 копеек, до 80,75 рубля.

Падение рубля по отношению к евро и доллару происходит на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе и признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В конце января "Областная газета" писала, что, по мнению заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, российская экономика может обойтись без долларовых платежей. Основную иностранную валюту РФ могут заменить евро или юань.