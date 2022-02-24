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24 февраля 2022, 09:35

Курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года

доллары

Доллар поднялся выше 84 рублей, евро — 95 рублей. Фото: Нина Георгиева

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 84 рублей. Такие данные фиксируются впервые с января 2016 года.

В свою очередь курс евро поднялся выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

По данным площадки на 07:00 мск, курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже ускорил рост на 3,59% к закрытию предыдущей сессии, до 84,075 рубля, курс евро растёт на 3,73%, до 95,1175 рубля, пишет ТАСС.

Напомним, 22 февраля курс евро поднялся выше 91 рубля (впервые с апреля 2021 года), а доллар достиг 80,75 рубля. Падение рубля по отношению к евро и доллару произошло на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе и признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее "Областная газета" писала, что, по мнению замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, российская экономика может обойтись без долларовых платежей. Основную иностранную валюту РФ могут заменить евро или юань.

Областная газета Свердловской области

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