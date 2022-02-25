Курс доллара на Мосбирже вырос до 86 рублей

Курс доллара продолжает расти. Фото: Нина Георгиева

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 75 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Курс евро — на 85,25 копеек.

Таким образом курс доллара составляет 86 рублей, евро — 96,06 рубля, пишет ТАСС.

Напомним, 22 февраля курс евро поднялся выше 91 рубля (впервые с апреля 2021 года), а доллар достиг 80,75 рубля. Падение рубля по отношению к евро и доллару произошло на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе и признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне стало известно, что курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года, а евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

Ранее "Областная газета" писала, что, по мнению замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, российская экономика может обойтись без долларовых платежей. Основную иностранную валюту РФ могут заменить евро или юань.