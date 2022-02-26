Восемь лет – не срок

Копать от банка и до обеда. Фото: Алексей Кунилов

24 февраля Президент России Владимир Путин провёл встречу с представителями делового сообщества. Главной темой мероприятия стала работа российского бизнеса в условиях новых санкций Евросоюза в отношении России. Ограничения коснутся финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования, определённых видов сырья. Ожидается, что это может привести к нарушению цепочек поставок.

Вынужденная мера

Владимир Путин провёл встречу с бизнесменами на фоне спецоперации на Украине. Её он назвал вынужденной мерой:

– Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно, – заявил президент. Несмотря на всё то, что происходит, Россия остается частью мировой экономики, подчеркнул глава государства. Одну из главных задач Владимир Путин видит в том, чтобы дать большую свободу российскому бизнесу. Президент также попросил бизнес-сообщество совместно с правительством искать инструменты для поддержки производства.

В свою очередь президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что новые санкции будут жёстче предыдущих и что российским компаниям придётся обеспечивать бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен. – Надо будет активно реализовывать стратегию импортозамещения, искать новых партнёров в тех странах, которые готовы к продолжению сотрудничества, – добавил он. Также Александр Шохин озвучил предложения о том, что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия санкционных режимов и обеспечить развитие компаний даже в таких условиях. Он предложил:

– доработать механизм соглашений о защите капиталовложений,

– продлить срок действия корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов и других инструментов и механизмов поддержки,

– простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов,

– ввести эффективное регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют.

Интересы уральского бизнеса на встрече представлял президент Группы Синара, председатель совета директоров Трубной металлургической компании (входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса), президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский.

Главное – гособоронзаказ

Члены Свердловского Союза промышленников и предпринимателей готовы приложить все усилия, чтобы во взаимодействии с региональными властями справиться с новыми вызовами. Об этом заявил на состоявшемся вчера общем собрании СОСПП его президент Дмитрий Пумпянский:

– Наступило время, которое требует дополнительного сплочения всех сил в обществе. Новые вызовы потребуют чёткой координации, более тесного взаимодействия. Мы можем говорить о том, что у нас неплохое взаимодействие бизнеса и власти в Свердловской области. Я считаю, что это один из самых лучших примеров в нашей стране. Но вот эти новые вызовы потребуют и от нас, бизнеса, и от руководства, от всех ветвей власти региона ещё более тесного взаимодействия, — сказал президент СОСПП.

О работе бизнеса в условиях сложившейся геополитической ситуации на этом мероприятии также говорил Евгений Куйвашев. Губернатор подчеркнул, что Средний Урал готов к безукоризненному исполнению гособоронзаказа, наращиванию импортозамещения, локализации производства, а также оказанию помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Глава региона призвал бизнес активно включиться в эту работу.

– Мы переживаем непростой период, связанный с введением новых санкций в отношении России, изменением геополитической ситуации. Преодолеть эти трудности нам помогут крупные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства. В этом году мы завершаем строительство южного полукольца ЕКАДа и продолжаем работу над высокоскоростной магистралью Москва – Казань — Екатеринбург, – заявил он.

Также Евгений Куйвашев напомнил, что нынешний тренд на цифровизацию экономики несёт серьёзные риски — например, проведение кибератак. Поэтому, по словам губернатора, ключевыми сейчас становятся вопросы информационной безопасности.

Чёрный список

Между тем в списке российских предприятий, на которые наложены санкции правительства Великобритании, оказался Уралвагонзавод (предприятие входит в госкорпорацию «Ростех»). Помимо Ростеха, ограничения также коснутся «Аэрофлота», Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации и «Тактического ракетного вооружения». Всего будут заморожены активы примерно 100 российских физических и юридических лиц.

После начала спецоперации на Донбассе официальные власти Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии и других государств заявили о масштабных санкциях против ключевых государственных и коммерческих компаний России. Как заявила вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, второй пакет санкций ЕС затронет 70 процентов российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.

– Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии (китайцы об этом не знали. – Прим. ред.). Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству. Мы запретим экспорт уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти. Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест, – отметила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС.

Политик добавила, что Евросоюз введёт запрет на продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям. Видимо, она имела в виду продукцию французской компании «Эйрбас»: по оценкам обозревателя газеты «Военно-промышленный курьер» Николая Домницкого, доля европейского авиапроизводителя на отечественном рынке составляет 33,4 процента. Вот только госпожа фон дер Ляйен забыла сказать, что без России работа «Эйрбаса» невозможна – более 60 процентов титана для самолётов компании поставляет концерн «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде.

Под санкциями предприятие живёт с 2014 года после присоединения к России Крыма. А в декабре 2020-го концерн внесло в свой чёрный список и министерство торговли США. Правда, уже через месяц ведомство исключило ВСМПО-АВИСМА оттуда, признав свои действия ошибочными, поскольку американский авиапроизводитель «Боинг» получает 40 процентов титана как раз из России.

О новых санкциях против предприятия Евросоюз пока не заявлял. Однако английская компания «Роллс-Ройс», которая выпускает авиадвигатели, позавчера прекратила закупку титана у ВСМПО-АВИСМА. Об этом журналистам издания «The Telegraph» рассказал её исполнительный директор Уоррен Ист. Таким образом, предприятие решило самостоятельно поддержать санкции. Но эти ограничения будут временными, пока у Роллс-Ройса не закончатся собственные резервы этого металла.

Зато под рестрикции Великобритании из-за Донбасса попала свердловская корпорация «Уралвагонзавод». Соответствующее заявление 24 февраля сделал премьер-министр этой страны Борис Джонсон. Но УВЗ, как и ВСМПО-АВИСМА, уже не первый раз сталкивается с политическим давлением из-за рубежа. В пресс-службе корпорации заметили, что санкции, введённые западными странами в отношении Уралвагонзавода, не окажут существенного влияния на его деятельность. Предприятие стабильно функционирует и выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения, которая продолжает пользоваться высоким спросом на российском и мировом рынках.

– С момента введения санкций в 2014 году нами успешно реализована программа импортозамещения. Все критически значимые компоненты иностранного производства заменены российскими либо производства дружественных России стран. За эти годы, в том числе и с использованием государственных мер поддержки, выстроены рабочие алгоритмы ответов на санкционное давление, – добавили в УВЗ.

То, что с основным бизнесом предприятия ничего страшного не произойдёт, поскольку это гособоронзаказ, подтверждает и финансовый аналитик Константин Селянин.

– В условиях войны, в общем-то, как ни странно, есть и те, кто на этом получит прибыли, получит выгоду, и Уралвагонзавод — один из них. Другое дело, что перспективы предприятия с точки зрения технического перевооружения, закупки необходимых материалов, компонентов и так далее будут проблемные. Это станет недоступным.

И хотя наши компании уже не воспринимают санкции как нечто пугающее, но российский фондовый рынок отреагировал на них очень болезненно. С началом спецоперации на Украине на нём произошёл крупнейший за 12 лет обвал: индекс Мосбиржи рухнул на 10,5 процента. Подобные обвалы случились и с индексами Стамбульской, Венской и других европейских бирж. Но уже к полудню следующего дня фондовый рынок отыграл падение — индекс Мосбиржи вырос на 23,91 процента.

Деньги — в банки

Между тем, несмотря на беспокойство россиян из-за возможного отключения нашей страны от международных банковских систем SWIFT,Visa и MasterCard, карты всех платёжных систем в России продолжают нормально работать, – об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центробанка: «Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени. Карты, выпущенные банками, попавшими под санкции западных государств, также работают и будут работать на всей территории России без ограничений. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны». При этом, отмечается в заявлении, клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия») не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объёме на всей территории России.

Тем не менее, когда один из сотрудников «Областной газеты» решил проверить, в каком именно объёме доступны его собственные средства и попытался снять их через банкомат Сбербанка, из всей необходимой суммы машина выдала ему лишь 4 тысячи рублей. Причём 100-рублевыми купюрами. После на экране появилось сообщение: «Выдача наличных временно невозможна. Вы можете оплатить услуги».

25 февраля крупные российские банки, попавшие под санкции, выступили с совместным заявлением: «Мы — сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом. Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности».

Многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены, говорится в заявлении. Каждый из банков сейчас продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Причём банковское сообщество готово к различным сценариям развития событий: есть достаточно ликвидности и нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях:

– В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях, – говорится в заявлении.

Кстати, как нам сообщили в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка работают в режиме будних дней, а все операции выполняются в обычном режиме.

После введения санкций банки прежде всего лишатся возможности открывать свои филиалы в других странах. Однако, с точки зрения простого обывателя, мало что изменится, у него также будет счёт в Сбербанке, ВТБ или где-нибудь ещё, утверждает финансовый аналитик Константин Селянин. По его мнению, деньги на вкладах могут съесть инфляция и девальвация. Поэтому, по его мнению, сбережения лучше вкладывать в валюту — евро и доллары. Что касается их курса, то здесь всё зависит от того, как долго Центробанк будет поддерживать рубль.

Безвозмездная помощь

Между тем в Свердловской области продолжают открываться центры для сбора помощи, организованные Российским Красным Крестом, общероссийским штабом #МыВместе и свердловским региональным отделением партии «Единая Россия». Помимо Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Серова, они уже работают в Новоуральске, Сухом Логе, Асбесте, Нижних Сергах. Сюда свердловчане могут приносить одежду и продукты с длительным сроком хранения. Также необходимы питьевая вода, средства индивидуальной защиты, детское питание, одноразовая посуда, бытовая техника и другое.

Центры сбора гуманитарной помощи: Екатеринбург, ул. Крылова, 2, тел 8 (343) 382–23–77. Работает круглосуточно Серов, ул. Красноармейская, 6, тел +7 902–265–37-59; 8 (343) 856–17–63 Новоуральск, ул. Фурманова, 7 — ежедневно с 9:00 до 19:00, тел. 8 (34370) 9–06–40 или 8 (922) 118 79–27 Сухой Лог, ул. Горького, 11 – с 10:00 до 19:00, тел. 8 (952) 143–61–56 Асбест, ул. Первомайская, 1 — в будни с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 16:00, тел. 8 (902) 441–47–06 Красноуфимск, ул. Пролетарская, 97 — тел. 8 (902) 256–46–48 Нижние Серги, ул. Титова, 24 — тел. 8 (953) 608–77–53 Валентина Васильевна Смольникова Ирбит, ул. Первомайская, 46 — тел. 8 (922) 298–89–21 Илья Алексеевич Анацкий Полевской, ул. Максима Горького, 1, первый этаж. Работает в будни с 10 до 17 часов Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 66, тел. 8 (992) 014–78–02.