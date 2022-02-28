В Свердловской области развернули работу над интеллектуальной транспортной системой

В 2022 году на свердловских трассах увеличат число детекторов транспорта. Фото: Алексей Кунилов

На реализацию проекта в 2022 году регион получил 341,7 млн рублей. Из них около 44,3 млн рублей уйдёт на создание единой платформы управления транспортной системой.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году в Свердловской области развёрнута работа над созданием единой платформы управления интеллектуальной транспортной системой. Она позволит создать "тепловую карту" дорог, оценивать и прогнозировать их загруженность, состояние, анализировать ДТП, управлять маршрутами общественного транспорта.

Единая платформа будет объединять данные с "умных остановок", камер, светофоров, детекторов транспорта и других систем. По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, уже завершён первый этап разработки платформы: готовы модули геоинформационной системы сбора, анализа и графической визуализации данных, комплексной организации дорожного движения, выдачи транспортных разрешений, контроля эффективности интеллектуальной транспортной системы.

В рамках второго этапа работы по созданию единой платформы планируется адаптировать модули "умных" дорожных систем Екатеринбурга. Среди них — модули управления дорожными работами, управления движением общественного транспорта, транспортного прогнозирования и моделирования, координированного управления движением и централизованного информирования участников движения.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, на создание интеллектуальной транспортной системы в 2022 году Свердловская область получила 341,7 миллиона рублей из федерального бюджета. Из них около 44,3 миллиона будет направлено на создание единой платформы управления транспортной системой региона.

Напомним, на внедрение интеллектуальных транспортных систем Екатеринбург и Нижний Тагил получат из областного бюджета 553 миллиона рублей. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Свердловской области. Деньги поступят в течение двух лет.