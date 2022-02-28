Закрыли небо на замок

Полеты из закрытых стран всё же могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИДом России. Фото: Евгения Серебренникова

В минувшее воскресенье жители Екатеринбурга не смогли вернуться из Будапешта домой: авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила их рейс из-за закрытия воздушного пространства над Европой в связи со спецоперацией на Украине. Людям пришлось экстренно искать способы решения проблемы. В похожей ситуации оказались не только уральцы, но и многие другие жители России. Для них сейчас организуют вывозные рейсы.

В ЕС без небес

На сегодняшний день о запрете на использование своего воздушного пространства российскими самолётами объявили все страны, входящие в Евросоюз, и некоторые другие европейские государства (Норвегия, Северная Македония, Исландия и Великобритания), а также Канада. Кое-где ограничения начали действовать уже в воскресенье вечером, следует из обновляемой сводки Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Росавиация объявила о том, что будет отвечать на подобные меры зеркально, и закрыла небо над Россией уже для 36 государств. Это означает, что прямое авиасообщение с ними фактически прекратилось.

Это привело к существенному удлинению остальных маршрутов по международным и даже внутрироссийским направлениям, которые требуют облёта закрытых территорий. Рейсы в Калининград, как отмечается на сайте Росавиации, теперь осуществляются по воздушным трассам, проходящим через нейтральные воды Балтийского моря, а не над Белоруссией и Литвой, как было раньше.

В Россию через Дубай

По подсчётам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом сейчас могут находиться более 150 тысяч туристов, у 27 тысяч из них есть сложности с вылетом в Россию.

Так, несколько свердловчан не могут выбраться из Венгрии. Об этом «Областной газете» рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев:

– Есть сложности с возвращением туристов из Будапешта: в воскресенье они не смогли вылететь оттуда (рейс по маршруту Будапешт – Екатеринбург должна была совершить авиакомпания «Уральские авиалинии», но его отменили из-за ведённых ограничений. - Прим. ред.). Этот вопрос уже успешно решается. Также немало уральцев находятся за рубежом у родственников или по учёбе, возвращать их крайне трудно.

При этом, как отметил Михаил Мальцев, закрытие европейского неба для российских авиакомпаний совсем не означает полного прекращения пассажирских перевозок: вернуться в Россию можно транзитом – любой европейской авиакомпанией через Стамбул, Дубай или другой открытый международный авиаузел. Конечно, это будет дольше и стоить дороже.

С рядом стран ЕС могут быть достигнуты договорённости о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных гуманитарных рейсов, но точной информации об этом пока нет.

На сайте Ростуризма опубликовали подробную инструкцию для тех, кто оказался за границей и должен возвращаться домой через закрытые аэропорты. Организованным туристам порекомендовали держать связь с туроператорами – именно они должны организовать весь процесс. Тем, кто путешествует самостоятельно, следует обратиться к представителям авиакомпаний и в консульство РФ в стране пребывания. И тех, и других просят зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» МИДа России, правда, как сообщает АТОР, туристы жалуются, что эта программа не функционирует. Получить информацию о порядке возвращения в Россию можно по телефонам горячих линий Минтранса, МИДа, аэропортов и авиакомпаний. Номера размещены всё в той же памятке от Ростуризма.

Списки граждан, ожидающих помощи для возвращения домой, формируются как раз с учётом информации, поступающей из этих источников. Решением вопроса занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, если авиационные власти европейских стран будут гибко подходить к данному вопросу.

Список государств, ограничивших полеты с Россией: Австрия

Албания

Ангилья (заморская территория Британии)

Бельгия

Болгария

Британские Виргинские острова

Великобритания

Венгрия

Германия

Гибралтар

Греция

Дания

Гренландия + Фарерские острова + Территориальное море

Джерси

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чешская Республика

Швеция

Эстония

Турция пока доступна Несмотря на закрытие воздушного пространства целого ряда стран, полёты в популярную у туристов Турцию продолжаются в штатном режиме. В УАТ уверяют, что на данный момент опасений по поводу этого направления нет. Правда, тех, кто собирается отправиться туда в ближайшее время, предупреждают об изменениях в расписании и увеличении продолжительности полёта.