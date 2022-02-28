Закрыли небо на замок

В минувшее воскресенье жители Екатеринбурга не смогли вернуться из Будапешта домой: авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила их рейс из-за закрытия воздушного пространства над Европой в связи со спецоперацией на Украине. Людям пришлось экстренно искать способы решения проблемы. В похожей ситуации оказались не только уральцы, но и многие другие жители России. Для них сейчас организуют вывозные рейсы.
В ЕС без небес
На сегодняшний день о запрете на использование своего воздушного пространства российскими самолётами объявили все страны, входящие в Евросоюз, и некоторые другие европейские государства (Норвегия, Северная Македония, Исландия и Великобритания), а также Канада. Кое-где ограничения начали действовать уже в воскресенье вечером, следует из обновляемой сводки Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Росавиация объявила о том, что будет отвечать на подобные меры зеркально, и закрыла небо над Россией уже для 36 государств. Это означает, что прямое авиасообщение с ними фактически прекратилось.
Это привело к существенному удлинению остальных маршрутов по международным и даже внутрироссийским направлениям, которые требуют облёта закрытых территорий. Рейсы в Калининград, как отмечается на сайте Росавиации, теперь осуществляются по воздушным трассам, проходящим через нейтральные воды Балтийского моря, а не над Белоруссией и Литвой, как было раньше.
В Россию через Дубай
По подсчётам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом сейчас могут находиться более 150 тысяч туристов, у 27 тысяч из них есть сложности с вылетом в Россию.
Так, несколько свердловчан не могут выбраться из Венгрии. Об этом «Областной газете» рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев:
– Есть сложности с возвращением туристов из Будапешта: в воскресенье они не смогли вылететь оттуда (рейс по маршруту Будапешт – Екатеринбург должна была совершить авиакомпания «Уральские авиалинии», но его отменили из-за ведённых ограничений. - Прим. ред.). Этот вопрос уже успешно решается. Также немало уральцев находятся за рубежом у родственников или по учёбе, возвращать их крайне трудно.
При этом, как отметил Михаил Мальцев, закрытие европейского неба для российских авиакомпаний совсем не означает полного прекращения пассажирских перевозок: вернуться в Россию можно транзитом – любой европейской авиакомпанией через Стамбул, Дубай или другой открытый международный авиаузел. Конечно, это будет дольше и стоить дороже.
С рядом стран ЕС могут быть достигнуты договорённости о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных гуманитарных рейсов, но точной информации об этом пока нет.
На сайте Ростуризма опубликовали подробную инструкцию для тех, кто оказался за границей и должен возвращаться домой через закрытые аэропорты. Организованным туристам порекомендовали держать связь с туроператорами – именно они должны организовать весь процесс. Тем, кто путешествует самостоятельно, следует обратиться к представителям авиакомпаний и в консульство РФ в стране пребывания. И тех, и других просят зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» МИДа России, правда, как сообщает АТОР, туристы жалуются, что эта программа не функционирует. Получить информацию о порядке возвращения в Россию можно по телефонам горячих линий Минтранса, МИДа, аэропортов и авиакомпаний. Номера размещены всё в той же памятке от Ростуризма.
Списки граждан, ожидающих помощи для возвращения домой, формируются как раз с учётом информации, поступающей из этих источников. Решением вопроса занимаются Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, если авиационные власти европейских стран будут гибко подходить к данному вопросу.
Список государств, ограничивших полеты с Россией:
- Австрия
- Албания
- Ангилья (заморская территория Британии)
- Бельгия
- Болгария
- Британские Виргинские острова
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Дания
- Гренландия + Фарерские острова + Территориальное море
- Джерси
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Канада
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чешская Республика
- Швеция
- Эстония
Турция пока доступна
Несмотря на закрытие воздушного пространства целого ряда стран, полёты в популярную у туристов Турцию продолжаются в штатном режиме. В УАТ уверяют, что на данный момент опасений по поводу этого направления нет. Правда, тех, кто собирается отправиться туда в ближайшее время, предупреждают об изменениях в расписании и увеличении продолжительности полёта.
- Опубликовано в №35 от 01.03.2022