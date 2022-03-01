Все за «МИР»

Эксперты уверены, что за платежной системой "Мир" в России - будущее. Фото: Владимир Мартьянов

Mastercard в минувшую субботу уведомила банки, попавшие под санкции США, об их исключении из системы. Вчера стало известно, что об аналогичных мерах объявила Visa. Карты подсанкционных банков перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах, кроме того, для них более не будут доступны платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay. Сами финансовые организации утверждают, что их клиентам внутри России ничто не грозит, повышают ставки по вкладам и рекомендуют для повышения гарантий защищённости переходить на отечественные платёжные системы. Согласны с ними и эксперты.

Жёсткий вариант

Самые тяжёлые санкции введены в отношении банков «Открытие», ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк. Их активы и счета в долларах США подверглись блокировке, карты упомянутых банков перестанут приниматься для оплаты через Apple Pay и Google Pay.

Именно эти финансовые организации лишены возможности участия Mastercard и Visa. Это означает, что эмитированные подсанкционной «пятёркой» в данных платёжных системах карты перестанут работать за границей и на иностранных интернет-магазинах.

В банках отмечают: несмотря на санкции, их положение на внутреннем рынке остаётся стабильным.

«Наши офисы работают в обычном режиме, доступны мобильный и интернет-банк. У «Открытия» есть большой запас капитала, ликвидности, наличных денежных средств, в том числе в иностранной валюте, чтобы выполнять свои обязательства перед клиентами. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. Внутри страны вне зависимости от применяемых санкций все банковские услуги будут доступны в штатном режиме согласно текущим условиям обслуживания и без применения каких-либо ограничений», – сообщил «ОГ» пресс-секретарь банка «Открытие» в УрФО Сергей Антонов.

«Все отделения и банкоматы работают без ограничений. В полном объёме доступны и накопительные вклады, и накопительные счета. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению, выплате процентов и выдаче средств со счетов также выполняются», – говорится в официальном сообщении пресс-службы банка ВТБ по УрФО.

«Тем, кто оказался за рубежом, чтобы снять деньги, лучше воспользоваться переводами СБП (Система быстрых платежей) на карту любого другого несанкционного банка. Или, если поездка за границу только планируется, заранее снять необходимые средства в валюте и расплачиваться наличными», – говорит Сергей Антонов.

«Пластик» как гарантия надежности

Ограничения введены также против Сбербанка, но в более мягком варианте – американские финансовые институты закроют все коррсчета банка, но его активы не будут заморожены. Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в отношении них будут действовать ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами (со сроком погашения более 14 дней), а также с размещением новых акций. Их введённые Мastercard и Visa меры не коснутся.

«Клиенты Сбербанка могут пользоваться картами Visa и MasterCard и за рубежом, совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay. Офисы, банкоматы и мобильное приложение работают в обычном режиме. Клиенты могут без ограничений снять деньги и пополнить счета как в рублях, так и в иностранной валюте, также без ограничений проводится и обмен валюты.Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платёжных систем доступны в полном объёме», – говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Наши карты работали и будут работать в России и за рубежом. Для них доступны Apple Pay и Google Pay, но есть магазины, где платежи проводят банки, попавшие под санкции. В этом случае могут быть проблемы с оплатой телефоном, поэтому лучше всегда иметь при себе пластиковые карты», – рассказали «ОГ» в филиале «Екатеринбургский» Альфа-банка.

«МИР» как альтернатива

Эксперты соглашаются: в условиях тотальных запретов, которые вводят страны Евросоюза и их заокеанские партнёры для россиян, это не столь критично.

«В России все эти карты как действовали, так и будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платёжных карт (НСПК. — Прим. «ОГ») — оператором платёжной системы «Мир», которая активно развивается и становится всё более защищённой», – поясняет доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Василий Татьянников.

С ним согласен заведующий кафедрой экономики и управления Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Победин. «Более надёжным в текущих условиях будет пользоваться платёжной системой «МИР». В перспективе – всё зависит от развития известных событий на наших западных рубежах. Если удастся прийти к решению, думаю, постепенно ограничения будут сняты». – отмечает он.

В пользу «МИРА» как безболезненной внутренней альтернативы для Mastercard и Visa говорят и сами банки.

«Возможность расплачиваться смартфоном за товары и услуги уже доступна клиентам ВТБ, пользующимся мобильными устройствами на платформе Android. Для этого достаточно за несколько кликов в онлайн-приложении выпустить цифровую карту «Мир» и привязать её к приложению Mir Pay», – говорится в сообщении пресс-службы ВТБ по УрФО.

«Действительно, возможны трудности с использованием платёжных сервисов (Apple Pay, Google Pay и др.), поэтому клиентам банка «Открытие» специалисты рекомендуют пользоваться пластиковой картой. Кроме того, можно выпустить моментальную виртуальную карту «МИР» и подключиться к системе Mir Pay для оплаты гаджетом», – добавляет пресс-секретарь банка «Открытие» в УрФО Сергей Антонов.

Куда вложиться

Эксперты считают, что беспокоиться о накоплениях в российских банках не стоит – счетам ничто не угрожает (кроме инфляции). Бюджетники, военные и пенсионеры сейчас защищены особенно — их давно перевели на российскую платёжную систему «МИР». Эксперты сходятся во мнениях, что она будет работать при любом раскладе.

Снимать наличные средства многие экономисты не видят смысла, особенно если они лежат на вкладах или депозитах — там накопления хотя бы немного, но подрастают в отличие от домашних сейфов, где деньги с каждым днём обесцениваются.

Между тем банки увеличивают ставки по вкладам. Так, Альфа-Банк повысил их до 20 процентов годовых. Минимальная сумма от 10 тысяч рублей сроком на 3 месяца. В ВТБ сообщают, что ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18 процентов годовых, по депозитам и долларах – 5 процентов, в евро – 4 процента.

Сбербанк также с 1 марта резко повысил ставки по вкладам и депозитам. Так, доходность по «СберВкладу» составит 16,5 процента. При наличии годовой подписки «СберПрайм» ставка вырастет до 18 процентов. По вкладу «Промо Управляй», который допускает пополнение и частичное снятие, устанавливается доходность 16 процентов. Кроме того, Сбербанк открывает новые вклады в долларах и евро.