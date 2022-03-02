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Экономика
2 марта 2022, 11:56

Владимир Путин установил лимит на вывоз валюты из России

  Юлия Пастух
Владимир Путин

Запрещается вывоз из страны более 10 тыс. долларов США. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 2 марта, вступило в силу положение из указа президента России Владимира Путина о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности. Документ предполагает ограничение на вывоз иностранной валюты из страны.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", — гласит текст указа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Напомним, ранее президент России Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран". Согласно документу, россиянам и российским компаниям запрещается переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на счета за рубежом.

Областная газета Свердловской области

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