Курс доллара поднялся выше 109,5 рублей, евро — 122 рублей

28 февраля курс доллара составлял 95,48 рубля, евро — 107,355 рубля. Фото: Нина Георгиева

На торгах Мосбиржи курсы доллара и евро обновили исторические максимумы. Они превысили 109,5 рублей и 122 рубля соответственно.

Так, по данным на 12:08 мск, курс евро поднялся до 122,39 рубля. В 12:11 курс доллара — до 109,55 рубля, сообщает ТАСС.

Напомним, 28 февраля курс доллара составлял 95,48 рубля, евро — 107,355 рубля.

Добавим, ранее стало известно, что Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20 % годовых. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

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