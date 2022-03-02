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Экономика
2 марта 2022, 20:24

Полпред президента России в УрФО встретился с председателем Уральского банка Сбербанка

Владимир Якушев

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев продолжает цикл встреч с финансовыми институтами и промышленниками Уральского федерального округа. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с председателем Уральского банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым. Об этом сообщается на сайте полпреда.

Как сообщил Дмитрий Суховерхов, все системы и офисы Сбербанка работают в штатном режиме. Клиентам (юрлицам и физлицам) доступны их средства. Они также могут выполнить различные операции — снять или пополнить счёт, оплатить товары и услуги, выполнить перевод.

"Мы понимаем, что есть ограничения, которые создают сложности, но в целом ситуация под контролем, повода для беспокойства нет. Финансовая система обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях", — заявил Владимир Якушев.

Областная газета Свердловской области

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