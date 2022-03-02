Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки российского бизнеса. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций. Речь об этом шла на сегодняшнем заседании Правительства РФ.

Среди мер поддержки бизнеса в том числе были обозначены:

Введение моратория на плановые проверки для ИП, малых и средних предприятий (с 10 марта до 31 декабря).

Продление программы "ФОТ 3.0". Для сохранения льготной ставки кредитования под 3 % годовых будет направлено более 6 миллиардов рублей дополнительно.

Продление на полгода программы компенсации малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей. На эти цели выделят 500 миллионов рублей — с помощью субсидий предприятиям в полном объёме будут возмещены банковские комиссии за все покупки, совершённые с января по июнь 2022 года через новый платежный сервис Банка России.

Кроме того, у предпринимателей появится возможность декларирования наличных денежных средств. Также вместо ценных бумаг в законе появится определение "финансовые активы". Это позволит легализовать не только акции или облигации, но фьючерсные контракты, опционы и другие.

По данным кабмина, будет усовершенствован механизм государственно-частного партнёрства. В частности, конкурс на получение объектов в концессию можно будет проводить в электронной форме.

Ранее "Областная газета" писала, что в России создали оперштаб по развитию экономики в условиях санкций. Его возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Замглавы штаба стали вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Подробнее об этом читайте тут.